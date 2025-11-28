Brezilyalı futbolcu Luan Campos, kulüpten izinsiz olarak ayrılınca sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Campos’un paylaşımlarında yer alan “Aklımı yitireceğim” ifadeleri, Sivaslı taraftarları hem şaşırttı hem de güldürdü.

Campos’un “Kaçışı” Sosyal Medyayı Salladı

Şehirde tepkiler büyüyünce Campos ve ailesi sosyal medya üzerinden açıklama yaptı: Sivas’ı sevdiklerini, ancak kulüpten 2 aydır alacaklarını tahsil edemediklerini belirttiler. Kulüp ise bu iddiayı yalanladı.

Sivasspor taraftarları Campos’un ani ayrılışını farklı yorumladı:

Selim Enes Yılmaz, “Para ödenecekti, kaçmasına gerek yoktu. Ama futbolcu çocuklarının üzerine Sivasspor forması giydirince biraz olsun gönlümüz ferahladı” dedi.

Akın Aslan, “Bence soğuktan kaçtı, Brezilya sıcakları daha iyi gelir” esprisini yaptı.

Tacettin Kılıç, “Nankörlük işte!” derken, Lütfi Civelek ise “Çocukların formasıyla paylaşması mutlu etti” yorumunu yaptı.

Sosyal Medya Mizahı: “Savaştan değil, Sivas’tan kaçtı”

Sivasspor taraftarlarının espirili paylaşımları sosyal medyayı salladı. Önceki sezon Ukrayna’da oynayan bir futbolcuyla kıyas yapan Şahin Erdoğan, “Savaştan değil Sivas’tan kaçtı” diyerek olayın boyutunu esprili bir dille özetledi.

Luan Campos’un Sivas’tan kaçışı, hem futbol hem de sosyal medya gündemini alt üst etti. Görünen o ki, Sivas soğuğu Brezilyalı futbolculara pek de iyi gelmiyor!