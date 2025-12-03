Aralık Ayı Kira Artış Oranı

TÜİK verilerine göre, TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan Aralık ayı kira artış oranı yüzde 35,91 olarak belirlendi.

Hatırlanacağı üzere, Ekim ayında açıklanan verilere göre kiralara uygulanacak zam oranı yüzde 37,15 olmuştu. Bu durum, Aralık ayında kira artışında bir miktar düşüş yaşandığını gösteriyor.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kira zammı, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalaması üzerinden hesaplanıyor. Hesaplama formülü ise oldukça basit:

Mevcut kira bedeli × TÜFE oranı = Artış tutarı Mevcut kira bedeli + Artış tutarı = Yeni kira bedeli

Örneğin, mevcut kirası 3.000 TL olan bir evde Aralık ayında uygulanacak kira zammı şöyle hesaplanır:

3.000 TL × %35,91 ≈ 1.077 TL

3.000 TL + 1.077 TL ≈ 4.077 TL

Böylece Aralık ayında yeni kira bedeli yaklaşık 4.077 TL olacak.

Kiracılar ve Ev Sahipleri İçin Önemli Notlar

Kira artışı her yıl TÜFE oranına göre belirleniyor.

Sözleşmede farklı bir artış oranı belirlenmişse, sözleşme koşulları geçerli oluyor.

Kira artışı sadece bir defa ve genellikle yılın belirli dönemlerinde uygulanabiliyor.

Aralık ayında kiralara uygulanacak bu zam oranı, hem kiracılar hem de ev sahipleri için önemli bir rehber niteliğinde. Kiracılar yeni kira bedelini önceden hesaplayabilir, ev sahipleri ise kira gelirlerini planlayabilir.