İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan Sıfır Atık Festivali öncesinde basın lansmanı gerçekleştirildi. programa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağırbaş katıldı.



"Enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki güçlü ilişkiyi test ederek öğrenecekler"

Burada konuşan Bakan Bayraktar, festival kapsamında katılımcıların uygulayarak öğreneceğinden bahsederek "Festival alanında çocuklardan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı. Çok ciddi bir çalışma yapıldı. Burada ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler. Elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.



"Dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali"

Bu festivalle dünyada bir ilke imza atılacağına değinen Bayraktar, "Festivalin başka bir özelliği var. Dünyada bir ülke olarak bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektriğin tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak. Bu durum YEK-G belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız. Organizasyon sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiası taşıyor. Çünkü enerji verimliliği, aynı zamanda kaynakta tasarruf ve geri dönüşüm, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin temel unsurlarıdır" dedi.



"Festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz"

Konuşmasının devamında vatandaşları festivale davet eden Alparslan Bayraktar, "Bu yıl çok önemli bir yıl. Çünkü Türkiye COP31'e ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla COP31 hareketinin, sıfır atık hareketinin COP31 sürecinde çok daha güçlü bir küresel karşılık bulacağına yürekten inanıyorum. Çünkü sürdürülebilir bir geleceği ancak onların bilinçli katkılarıyla sağlayabiliriz diye düşünüyorum. 4-7 Haziran tarihleri arasında burada, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenleyeceğimiz bu festivale tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Enerji ithalatımızı düşürmeye yönelik tedbirlerimiz var"

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Alparslan Bayraktar, "Bizim bütün gayretimiz Türkiye'nin dışa bağımlılığını düşürme meselesi. Türkiye 2022 yılında yaklaşık 96 buçuk milyar dolar enerji faturası ödedi. Bu, vatandaşımız üzerinde çok büyük bir yük. Enerji ithalatımızı düşürmeye yönelik tedbirlerimiz var. Yerli enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almak gibi önemli çözüm önerilerimiz ve çabalarımız var. Artan talebi karşılayacağız. Çünkü herkesin enerjiye 7/24 ihtiyacı var. Bunu karşılamak lazım. Dışa bağımlılığı düşürüp Türkiye'yi enerjide bağımsız yapma hedefimiz var. Bir taraftan da sıfır emisyonlu veya karbon nötr emisyonlu bir ekonomi haline gelme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.