Türkiye'nin önde gelen halı üreticilerinden Koza Halı, uzun yıllara dayanan tecrübesi ve aile mirası olan “en iyi halıları dokuma” mottosuyla tasarladığı koleksiyonlarını, ev dekorasyonunda şık halılardan vazgeçemeyenlerle buluşturmaya devam ediyor. Ürün gamına dünya devi marka Calvin Klein Halı koleksiyonunu da ekleyen Koza Halı, aynı zamanda Calvin Klein Halı koleksiyonunun dünya genelinde satılan modellerinin bir kısmını üretiyor.

Yaklaşık 170 farklı tasarımla tüketicilere sunulacak geniş ürün gamı.

İlk Calvin Klein Halı koleksiyonunu şubat ayında lanse ettikten sonra satışa sunacak olan marka, Calvin Klein’ın kendi konseptine uygun ürünlerini sergileyecek. Tasarımlar Türkiye ve Amerika tasarım ofisiyle ortaklaşa, Türkiye ve Amerika pazarına özel olarak üretilecek. Bu koleksiyonların, ilerleyen zamanlarda diğer ülkelere de ihraç edilmesi planlanıyor.

Sade, sofistike ve zamansız tasarımlardan oluşan koleksiyon adetinin 15 ila 17 arasında olması ve her bir koleksiyon için 10 farklı desenle yaklaşık 170 farklı tasarımdan oluşması planlanıyor. Koza Halı, bu koleksiyonla hem Türkiye'deki ev dekorasyonuna yeni bir soluk getirecek hem de global pazarda ülkemizi temsil edecek.

Geniş Bayi Ağı ve İstihdam

Koza Halı ve Calvin Klein'ın güç birliğiyle ortaya çıkan bu iş birliği, halı sektöründe yeni bir dönemi başlatıyor. Koza Halı, Calvin Klein halılarının Türkiye'deki üretim ve dağıtım haklarını alarak önemli bir yatırım gerçekleştirdi. Şirket, önümüzdeki dönemde 300 yeni bayilik açmayı ve yüzlerce kişilik istihdam yaratmayı hedefliyor. Bu iş birliği hem Koza Halı hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir adım olacak.

Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz: Bu girişim için 25 milyon dolarlık makine, hammadde ve iplik yatırımı gerçekleştirdik.

Koza Halı’nın Calvin Klein bayiliği hakkında açıklama yapan Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, “Bu girişim bizler için hem çok değerli hem de heyecan verici oldu. Bu zamana kadar Calvin Klein Halı mağazaları için 8 adet bölge bayiliği anlaşması yaptık. 1 yıl içerisinde 300 yeni Calvin Klein Halı bayisi açmayı hedefliyoruz. Bu girişim için 25 milyon dolarlık makine, hammadde ve iplik yatırımı gerçekleştirdik. İlerleyen zamanlarda gerçekleştirmek üzere yeni bayilik anlaşmalarına da sıcak bakıyoruz ve gerekli detayları Koza Halı websitemiz üzerinden paylaşıyor ve başvuruları değerlendiriyoruz.” şeklinde konuştu.