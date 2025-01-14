Kapasite Geliştirme Destek Programı: Verimlilik ve Dayanıklılık İçin Önemli Bir Adım

Bu programla KOBİ’lerin üretim kapasitelerini artırmaları, pazar paylarını genişletmeleri ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri hedefleniyor. Destek, makine-teçhizat, yazılım, personel ve işletme sermayesi gibi giderleri karşılamada kullanılabilecek.

Programdan yararlanma koşulları şunlardır:

İşletmenin KOSGEB veri tabanında kayıtlı ve aktif olması,

İşletme sınıfının küçük veya orta büyüklükte olması (mikro işletmeler hariç),

Limited veya anonim şirket statüsünde olması,

Hızlı büyüyen işletme statüsü veya belirli bir Ar-Ge geçmişine sahip olması.

Başvuru tarihleri 6 Ocak - 28 Şubat 2025 olarak açıklandı.

Destek limitleri:

Alt limit: 1 milyon TL

Üst limit: 20 milyon TL

Vade: 36 ay

Küresel Rekabetçilik Destek Programı: Küresel Pazarlara Açılma Şansı

Bu program, yenilikçi ve rekabetçi projeleri destekleyerek KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda güçlenmelerini amaçlıyor. İnovasyon, üretim süreçlerinin optimizasyonu ve küresel iş birlikleri gibi alanlara odaklanan program, işletmelere büyük fırsatlar sunuyor.

Destek koşulları:

Limited veya anonim şirket statüsünde olmak,

Hızlı büyüyen veya teknoloji odaklı faaliyetlerde bulunmak,

Yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet göstermek veya ihracat performansını artırmak.

Destek limitleri:

Alt limit: 5 milyon TL

Üst limit: 50 milyon TL

Vade: 36 ay

KOBİ’ler İçin Kritik Bir Dönem

KOSGEB’in yeni destek programları, KOBİ’lere ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde büyük bir nefes aldırmayı amaçlıyor. Hem yurt içi pazarda büyümek hem de küresel pazarlarda rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler için bu programlar önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuruların detayları ve programlarla ilgili bilgiye KOSGEB’in resmi web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.