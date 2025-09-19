Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 11’i tutuklu toplam 65 kişi, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ’de taşeron şirketler üzerinden yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine 1 Temmuz’da geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamalarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Bunlardan 139 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, Soyer ve Aslanoğlu dahil 60 kişi tutuklandı, 58 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianame, İzmir’in farklı ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Örnekköy 3. ve 4. etap, Gaziemir-Aktepe - Emrez Mahallesi 1. etap ile Karabağlar 3. ve 4. etap projelerinde kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı öne sürülüyor. İddianamede, 449 mağdur ve 7 müştekinin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON AŞ de suçtan zarar gören taraflar arasında gösterildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar her bir suç için 3 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak. İlk duruşma, Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içindeki mahkeme salonunda saat 09.30’da başladı. Sanıklar, hakim karşısına ilk kez çıkarken, davayı yakından takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel de salonda hazır bulundu.