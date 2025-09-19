Fuarda HASEL, hem 40 yıla yakın tecrübesini hem de global ortakları Linde Material Handling (Linde MH) ve Combilift - Aisle Master ile birlikte intralojistik sektörüne yön veren vizyonunu sergiledi.

HASEL için intralojistik, artık sadece palet taşımaktan ibaret değil, dev bir dönüşümün tam merkezinde. Enerji maliyetlerindeki artış ve insan kaynağı eksikliği gibi baskılar, otomasyonu bir lüks olmaktan çıkarıp bir zorunluluk haline getiriyor. HASEL, bu dönüşümün en güçlü yol göstericisi olmak için güçlü iş ortaklarıyla birlikte hareket ediyor.

Yeni Teknoloji: Linde'nin 1251 Serisi Türkiye'de İlk Kez Tanıtıldı

Fuarın en çok dikkat çeken noktalarından biri olan Linde standında, firmanın intralojistikteki dönüşüme liderlik eden yenilikçi çözümleri sergileniyor. HASEL, fuarda Linde standında sergilediği 15 makine arasında, özellikle Linde'nin 1251 Serisi'ni Türkiye'de ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. 26 farklı modelden oluşan bu yenilikçi serinin, performans ve verimlilikte çıtayı yükseltmeyi hedeflediği vurgulanıyor. Ayrıca, yeni Linde Xi (NEXT CHAMP) gibi manuel forkliftler de %20 daha hızlı kaldırma ve indirme performansıyla işe değer katıyor. Güvenlik alanında ise Xi-Roadster ile artırılmış görünürlük ve Reverse Assist Radar gibi teknolojiler ön plana çıkıyor.

"Dönüşümde En Güvenilir Yol Arkadaşı"

HASEL’in gücü yalnızca ürün portföyüyle sınırlı değil. Firma, satış, kiralama (RENTLIFT), satış sonrası hizmetler, yedek parça, danışmanlık ve eğitim gibi eksiksiz bir ekosistem sunuyor. HASEL İstif Makinaları Genel Müdürü Teoman Balaban, firmanın 14 farklı lokasyonuyla Türkiye'nin dört bir yanına kesintisiz destek verdiğini belirtiyor. Balaban yaptığı açıklamada, "HOW Fuarı, sektörümüz için en önemli buluşma noktası. Sektörün nabzı bu fuarda atıyor ve biz de HASEL olarak en yeni teknolojilerimizle burada yer alıyoruz. Köklü tecrübemiz ve Linde'nin global vizyonuyla, intralojistik yolculuğunda en güvenilir yol arkadaşı olduğumuzu biliyoruz. Gelecek, otomasyonu bir zorunluluk haline getirdi ve biz de bu dönüşümün en güçlü yol göstericisiyiz” dedi.

Hasel, Combilift - Aisle Master standında ise, dört yana hareket eden forkliftlerini sergiledi.