Global Tarım Arenasında Türk İmzası

Konya Tarım Fuarı, bu yıl 20 ülkeden 436 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla gerçekleşti. 100 bin metrekarelik alanda kurulan fuar, yeni ürün lansmanlarından yatırım fırsatlarına, teknoloji tanıtımlarından iş birliklerine kadar geniş bir yelpazede sektör profesyonellerini bir araya getirdi. Fuarda tarım makineleri, ekipmanları ve yenilikçi çözümler sergilendi.

Diplomatik ve Sektörel Ziyaretler Dikkat Çekti

Fuar, uluslararası düzeyde de yoğun ilgi gördü. 12 ülkeden tarım bakanı, bakan yardımcısı ve üst düzey temsilciler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Ticaret Odası ve IFAD iş birliğiyle fuarı ziyaret etti. Bu yüksek düzeydeki temaslar, Türk tarım sanayisinin uluslararası itibarı açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Öztürk: “Konya, Tarımda Marka Şehir Olma Yolunda İlerliyor”

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, fuarın sektöre sağladığı katkıya dikkat çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise önde gelen tarım fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı’nı başarıyla tamamladık. Fuarda oluşan ticaret hacmi, tarım makineleri ve ekipmanları ihracatına ciddi katkılar sundu. Ayrıca, şehrimizin üretim gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.”

Öztürk, yurt dışından gelen alım heyetleri ile yerli üreticilerin birebir görüşmeler yapma fırsatı bulduğunu belirterek, bu temasların yeni ihracat anlaşmalarının önünü açacağını vurguladı. Ayrıca, fuarın Konya’nın marka değerini ve küresel ticaretteki konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Katılımcı Firmalardan Tam Not

Katılımcı firmalardan gelen olumlu geri bildirimlerin, fuarın hem organizasyon kalitesi hem de ticari başarısı açısından önemli bir göstergesi olduğunu belirten Öztürk, satış rakamlarındaki artış ve kurulan yeni iş bağlantılarının memnuniyet yarattığını dile getirdi.

Kent Ekonomisine Can Suyu

Fuarın Konya ekonomisine sağladığı katkıya da değinen Öztürk, “Yurt içi ve dışından gelen ziyaretçiler, şehrimizin turizmine, konaklama, yeme-içme ve ulaşım sektörlerine büyük hareketlilik kazandırdı. Bu çok yönlü etki, fuarın Konya için stratejik bir değer taşıdığını açıkça gösteriyor” dedi.