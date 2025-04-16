Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocak-Mart döneminde toplam konut satışları %20,1 artarak 335 bin 786 adede yükseldi.

İpotekli Konut Satışları Artış Gösterdi

Mart ayında, ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,5 artış göstererek 18 bin 225 oldu. Bu rakam, toplam konut satışlarının %16,4'ünü oluşturdu. Ocak-Mart dönemi itibariyle ipotekli konut satışları %87,3 oranında artarak 51 bin 729 adede ulaştı. İpotekli satışların ilk el konut satışları arasında da önemli bir payı bulunuyor, Mart ayında 4 bin 331 ilk el ipotekli konut satışı gerçekleşti.

Diğer Satış Türleriyle 92 Bin 570 Konut El Değiştirdi

Mart ayında diğer konut satışları, önceki yılın aynı dönemine göre %0,1 artarak 92 bin 570'e ulaştı. Diğer satış türlerinin toplam konut satışları içindeki payı %83,6 oldu. Ocak-Mart döneminde bu tür satışlar %12,7 artarak 284 bin 57 adede çıktı.

İlk ve İkinci El Konut Satışları

İlk el konut satışları Mart ayında %3,2 azalarak 33 bin 307 oldu. Bu satışlar toplam konut satışlarının %30,1'ini oluşturdu. Ocak-Mart döneminde ise ilk el konut satışları, bir önceki yılın aynı dönemine göre %13,2 oranında artarak 99 bin 876 adede yükseldi.

İkinci el konut satışları ise Mart ayında %9,1 artarak 77 bin 488'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı %69,9 oldu. Ocak-Mart dönemi itibariyle ikinci el konut satışları %23,3 artış göstererek 235 bin 910 adede yükseldi.

Yabancılara Konut Satışı Geriledi

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında %11,5 azalarak 1.574 oldu. Bu satışlar toplam konut satışlarının %1,4'ünü oluşturdu. Yabancılara yapılan satışların en fazla olduğu iller sırasıyla İstanbul (635), Antalya (496) ve Mersin (141) oldu. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları %19,5 azalarak 4.578'e düştü.

Rusya, İran ve Ukrayna En Çok Konut Alan Ülkeler

Mart ayında, yabancılara yapılan konut satışları arasında Rusya Federasyonu vatandaşları en yüksek paya sahip oldu. Rusya, 275 konutla ilk sırada yer alırken, İran (153) ve Ukrayna (124) vatandaşları takip etti.