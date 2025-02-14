İpotekli Konut Satışları Yüzde 182,8 Arttı

Ocak ayında, ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 182,8 oranında artarak 16 bin 726 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14,9 olarak gerçekleşti. 3 bin 856 ipotekli konut satışı ilk el olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türlerinde Artış Sürüyor

Diğer satış türlerinde de hareketlilik devam etti. Ocak ayında diğer konut satışları yüzde 28,3 artışla 95 bin 447'ye çıktı ve toplam konut satışlarının yüzde 85,1'ini oluşturdu. İlk el konut satışları ise 32 bin 785 olarak gerçekleşti, bu da yüzde 29,8’lik bir artışı ifade ediyor. İlk el satışlarının toplam konut satışları içindeki payı ise yüzde 29,2 oldu.

İkinci El Konut Satışlarında Yüzde 44,2 Artış

İkinci el konut satışları, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artarak 79 bin 388 oldu. İkinci el konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 70,8 olarak kaydedildi.

Yabancılara Satılan Konut Sayısı Geriledi

Yabancılara yapılan konut satışlarında ise bir düşüş yaşandı. Ocak ayında yabancılara yapılan satışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 oranında azalarak 1.547 oldu. Yabancılara yapılan satış, toplam konut satışlarının yüzde 1,4'ünü oluşturdu. Yabancılara en fazla konut satışı İstanbul (611), Antalya (469) ve Mersin (118) illerinde gerçekleşti.

Yabancılara Satılan Konutlarda Rusya Önde

Yabancılara yapılan konut satışlarının büyük bir kısmı Rusya vatandaşlarına yapıldı. Ocak ayında Rusya Federasyonu’na 248 konut satışı gerçekleşti. İran ve Irak vatandaşlarına sırasıyla 162 ve 103 konut satışı yapıldı.