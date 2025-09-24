Kökez Nakliyat’ın ihtiyaçlarına özel olarak konfigüre edilen araçlar; metalik pırlanta gümüşü renk, CH1 1070 plate, 1300L yakıt deposu, yan etek ve ADR donanımı gibi özellikleriyle dikkat çekiyor. Tamamı Mercedes-Benz Türk’ün Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros L araçlar, şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak.

30 yılı aşkın süredir uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren Kökez Nakliyat filosunu özel donanımlı 40 adet Mercedes-Benz Actros L 1851 ile genişletti. Bu teslimatla birlikte Kökez Nakliyat’ın filosundaki Mercedes-Benz araç sayısı 91’e ulaşırken, iş birliğinin uzun yıllar süreceği vurgulandı.

Hasmer Otomotiv ev sahipliğinde düzenlenen törene; Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, Kamyon Filo Satış Koordinatörü Pınar Nazlı Ural, Kökez Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bakırcı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Gökarslan, Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam ile Hasmer Otomotiv yöneticileri ve satış danışmanları katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Direktörü Alper Kurt, “Kökez Nakliyat ile uzun yıllardır süren güçlü iş birliğimizin yeni araç teslimatıyla pekişmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Operasyonel ihtiyaçlara özel olarak konfigüre ettiğimiz Mercedes-Benz Actros L modellerimiz, güvenlikten yakıt verimliliğine kadar birçok alanda fark yaratmaya devam edecek. Kökez Nakliyat’a bize duydukları güven için teşekkür eder, yeni araçlarının hayırlı ve bol kazançlı olmasını dileriz.” dedi.

Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam, ise, “Kökez Nakliyat gibi sektörünün öncüsü bir lojistik şirketiyle uzun soluklu bir iş birliğine aracılık etmekten ve bu kapsamda 40 adet Mercedes-Benz Actros L teslimatını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin operasyonel beklentilerine en uygun çözümleri sunmak adına Mercedes-Benz Türk ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalarda, her zaman sürdürülebilir memnuniyeti önceliklendiriyoruz. Bu önemli teslimatın tüm taraflar için hayırlı olmasını diler, Kökez Nakliyat’a işlerinde bol kazanç ve başarılar temenni ederim.” diye konuştu.

Kökez Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bakırcı da, “Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz iş birliği, ihtiyaçlarımıza özel çözümler sunmaları ve her aşamada şeffaf, güvenilir bir iletişim kurmaları sayesinde bugünlere geldi. Operasyonel ihtiyaçlarımız doğrultusunda özel olarak konfigüre edilen Mercedes-Benz Actros L 1851 araçlarımızın filomuza katılması, hem hizmet kalitemizi artıracak hem de uluslararası taşımacılıktaki rekabet gücümüzü daha da yukarıya taşıyacak. Mercedes-Benz Türk ve Hasmer Otomotiv ekiplerine teşekkür ediyor, iş birliğimizin uzun yıllar aynı güvenle devam etmesini diliyorum.” dedi.