Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 0,1 azalarak 111 değerine geriledi. Perakende ticaret sektöründe ise hafif bir artış yaşanarak endeks yüzde 0,4 yükselerek 109,2 seviyesine çıktı.

Öne çıkan sektör ise inşaat oldu. İnşaat sektöründe güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 artış göstererek 88,3 değerine ulaştı. Bu artış, sektör oyuncuları ve yatırımcılar açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

TÜİK’in açıkladığı bu veriler, ekonomik aktörlerin sektörel beklentilerini ve yatırım iştahını anlamak açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.