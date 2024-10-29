İzmit Belediyesi, Cumhuriyetin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünde düzenlediği bisiklet korteji, yoğun katılımla gerçekleşerek büyük bir coşkuya sahne olduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşku içerisinde devam ediyor.

Kutlamalar kapsamında Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen bisiklet korteji yoğun katılımla gerçekleşti.

Yahya Kaptan Eğitim Merkezi’nde başlayan kortej, Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’nda sona erdi. Sporcular, kortejin ardından Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı coşkuyla okudu.