ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından paylaşılan son analizler, önümüzdeki sonbahar sonu ve kış aylarında El Niño’nun tahminlerin çok ötesinde bir şiddete ulaşacağını ortaya koyuyor.

%70 Olasılıkla Son 75 Yılın En Şiddetlisi Olacak

NOAA verilerine göre, mevcut iklim eğilimlerinin 1950 yılından bu yana kaydedilen en güçlü El Niño olayına dönüşme ihtimali yaklaşık yüzde 70 olarak hesaplandı. Bu durum, iklim tarihinde "Süper El Niño" olarak adlandırılan 1982-1983 dönemindeki yıkıcı etkilere sahip doğa olayının dahi geride bırakılabileceğini gösteriyor.

2026 ve 2027 Yılları İçin Üst Üste Rekor Beklentisi

Uzmanlar, El Niño’nun getirdiği küresel ısınma etkisinin, insan kaynaklı iklim değişikliğiyle birleştiğinde aşırı sıcak dalgaları, kuraklık ve şiddetli fırtınalar gibi doğal afetleri tetikleyeceğini vurguluyor. Okyanus yüzey sıcaklıklarındaki bu sırad dışı artış nedeniyle 2026 yılının en sıcak yıl rekorunu kırma olasılığı yükselirken, El Niño'nun zirve yapacağı etkiyle 2027 yılının "tarihin en sıcak yılı" olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

El Niño ve La Niña Nedir?