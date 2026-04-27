İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, İzmir Classic Cars tarafından İZKİTAP-İzmir Kitap Fuarı ile eş zamanlı organize edilen sergide, 25-26 Nisan tarihlerinde 61 klasik araç görücüye çıktı. En eskisi 1951 model Mercedes-Benz 170, en yenisi ise 1987 model Tofaş 131 olan araçlar, ziyaretçilere farklı dönemlerin izlerini taşıyan geniş bir koleksiyon sundu.

Festival havasında geçen etkinlikte, 1960 ile 1980 yılları arasına ait otomobillerin yanı sıra kamyonet ve arazi araçları da sergilendi. Titizlikle korunan ve her biri ayrı bir hikaye barındıran klasik araçlar, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çekti.

Serginin dikkat çeken parçalarından biri de Hüseyin Özoğul’a ait arazi aracı oldu. Askerlik döneminde kullandığı araçtan ilham alarak aynı model aracı koleksiyonuna katan Özoğul, askeri kıyafetiyle yaptığı sunumda hem aracın özelliklerini hem de kişisel hikayesini ziyaretçilerle paylaştı.

Etkinlik yalnızca otomobillerle sınırlı kalmadı; canlı müzik performansları ve çeşitli etkinlik alanlarıyla ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Organizasyonu üstlenen İzmir Classic Cars yetkilileri, gördükleri yoğun ilgiden memnun olduklarını belirterek, sergiyi ilerleyen dönemlerde yeniden düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Klasik Otomobil Sergisi, İZKİTAP ile birlikte İzmir’in kültür ve sosyal yaşamına renk katan etkinliklerden biri olarak öne çıktı.