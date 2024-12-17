Vergi Düzenlemesinin Kapsamı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, düzenleme 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması'nın 6. maddesi uyarınca yapıldı. Bu düzenleme ile KKTC’den doğrudan Türkiye’ye getirilen eşyaların vergi oranlarında AB ülkelerinden gelen eşya ile eşitlik sağlanmış oldu.

Yeni Vergi Uygulamasının Detayları

Karara göre:

Yolcu beraberinde ,

, Posta yoluyla ya da

ya da Hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye’ye getirilen ve serbest dolaşıma sokulan eşyalar, AB ülkelerinden gelen eşyalara uygulanan oranlarda tek ve maktu vergiye tabi tutulacak.

Yetkili Bakanlık ve Uygulama

Yayımlanan kararın hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek. Ayrıca, düzenlemede belirlenmeyen konularda 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar hükümleri geçerli olacak. Bakanlık, gerekli durumlarda ek düzenlemeler yapma ve tedbirler alma yetkisine sahip olacak.

Hedef: Ticaretin Düzenlenmesi ve Kolaylaştırılması

Bu kararın, Türkiye ile KKTC arasındaki ticari ilişkileri düzenlemeyi, vergi uygulamalarında standartlaşmayı ve ticaretin kolaylaştırılmasını hedeflediği değerlendiriliyor.

Karar, bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, yeni vergi oranlarının özellikle ticaretle uğraşan kişi ve firmalar tarafından dikkatle takip edilmesi bekleniyor.