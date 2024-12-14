Yağmur ve Kar Yolda

Tahminlere göre ülkenin kuzey ve doğusunda parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ilçelerinde yağış bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısında da yağmur etkili olacak.

Yağışlar, kıyı bölgelerde yağmur ve sağanak; iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağmur ve 300 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar bekleniyor.

Rüzgara ve Çığ Tehlikesine Dikkat

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve batısı ile Akdeniz’in Toroslar bölgesinde rüzgar, kuzey yönlerden 40-60 km/sa hızla esecek. Bu kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde ve yüksek yerlerde hayatı olumsuz etkileyebilir.

Doğu Anadolu’nun doğusu ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Meteoroloji, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.

Buzlanma ve Don Uyarısı

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Özellikle sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüş mesafesini azaltabilir. Bu nedenle sürücülerin ve sabah erken saatlerde dışarı çıkacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Hava Sıcaklıklarında Düşüş

Doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenirken, diğer bölgelerde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak.

5 Günlük Hava Durumu Tahmini

Marmara: Yağmur ve sağanak bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren yağış yoğunlaşabilir.

Yağmur ve sağanak bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren yağış yoğunlaşabilir. Karadeniz: Kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak; yüksek kesimlerde kar.

Kıyı kesimlerde kuvvetli sağanak; yüksek kesimlerde kar. Doğu Anadolu: Soğuk hava etkisini artırıyor. Kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı.

Soğuk hava etkisini artırıyor. Kar yağışı ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmalı. İç Anadolu: Buzlanma ve don olayı yaşanabilir.

Soğuk hava dalgası ile birlikte kış, kendini iyiden iyiye hissettirecek. Yağışların hayatı zorlaştırmaması için tedbirli olunması, çığ ve buzlanma tehlikesine karşı dikkatli hareket edilmesi önem taşıyor. Türkiye kışı karşılamaya hazırlanırken, doğa beyaz örtüsüyle yurdun dört bir yanını saracak gibi görünüyor.