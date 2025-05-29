Yeni araç alımında Mercedes-Benz Kamyon Finansmanın sunduğu kredi desteğinden yararlanan Kıraç Turizm, hem müşterilerine üstün konfor hem de gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılmış bu otobüslerle daha yüksek hizmet kalitesi sunmayı amaçlıyor.

Mercedes-Benz Türk, sunduğu kalite, konfor, güvenlik ve satış sonrası hizmetlerle şehirler arası yolcu taşımacılığında sektörün tercihi olmaya devam ediyor. 1991 yılından bu yana turizm sektöründe hizmet veren Kıraç Turizm’in de yeni tercihi Mercedes-Benz Tourismo otobüsler oldu. Bu teslimatla birlikte Kıraç Turizm, ilk kez filosuna Mercedes-Benz marka otobüs kattı.

Araçların teslimatı, Mercedes-Benz Türk bayileri Hasmer Düzce ve Heska Ankara’nın iş ortaklığı ile gerçekleştirildi. Kıraç Turizm’in filosuna kattığı Mercedes-Benz Tourismo otobüslerinin teslimatı için düzenlenen törene Mercedes-Benz Türk Otobüs Satış ve Pazarlama Direktörü Osman Nuri Aksoy, Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam, Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi ve Otobüs Satış Müdürü Nihat Toloğ ile Kıraç Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Havva Kıraç katıldı.

Kıraç Turizm Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Havva Kıraç, “Bugün burada, şirketimiz için gerçekten önemli bir törende bulunmanın mutluluğu içindeyim. 1991 yılında Pakize ve Mehmet Kıraç’ın turizm taşıma sektörünün öncüsü olma ve müşterilerine seyahatleri boyunca kaliteli, güler yüzlü, rahat ve güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlama misyonu ile kurduğu Kıraç Turizm, bugün gerçekleştirdiğimiz Mercedes-Benz Tourismo teslimatı ile bu misyonun altını bir kez daha çizmiştir. Uzun süredir sürdürdüğümüz büyüme ve gelişme stratejimizin önemli bir parçası olarak, filomuza ilk defa Mercedes-Benz Tourismo markalı otobüsleri katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şirket olarak, müşterilerimize her zaman en iyisini, en kalitelisini ve en konforlusunu sunmayı hedefliyoruz. Yeni araç alım kararlarımızı da bu hedef doğrultusunda veriyoruz. Mercedes-Benz’in yeni nesil otobüslerinin yüksek yolcu konforu ve kalitesi, gelişmiş güvenlik donanımları ile Mercedes-Benz Türk’ün güçlü Satış Sonrası Hizmetler ağı yeni satın alım tercihimizde önemli rol oynadı. Filomuza yeni kattığımız Mercedes-Benz marka otobüsler ile uzun soluklu iş ortaklığımızın ilk adımını attığımıza inanıyorum. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren Mercedes-Benz Türk’e, Hasmer Otomotiv ve Heska Otomotiv’e teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Hasmer Otomotiv Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zafer Sağlam ise, “Bugün burada, ülkemizin turizm taşımacılığında önemli bir yere sahip olan Kıraç Turizm ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş ortaklığına ilk adımı atmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hasmer Otomotiv olarak, Mercedes-Benz markasının kalitesini ve güvencesini müşterilerimizle buluşturmayı bir misyon olarak görüyoruz. Bu süreçte, Kıraç Turizm gibi vizyoner ve kaliteli hizmet anlayışına sahip bir şirketin filosuna Mercedes-Benz Tourismo araçlarımızla katkıda bulunmak bizim için gurur verici.” dedi.

Heska Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi / Otobüs Satış Müdürü Nihat Toloğ, ”Heska Motorlu Araçlar olarak, sektöre sadece araç temin eden bir şirket değil, aynı zamanda güvenilir bir çözüm ortağı olma hedefiyle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Kıraç Turizm ile gerçekleştirdiğimiz bu teslimat, iş ortaklığımızın ilk adımı olmanın ötesinde, sektördeki kalite anlayışının da bir göstergesi.

Mercedes-Benz Tourismo’nun sahip olduğu ileri güvenlik donanımları, konfor seviyesi ve sahip olduğumuz Satış Sonrası Hizmetler gücüyle, Kıraç Turizm’in hizmet kalitesine katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy ise,“Bugün burada yeni bir markayı daha Mercedes Benz Türk ailesine katmanın sevincini yaşıyoruz. 34 yıllık köklü bir geçmişe sahip Kıraç Turizm’e, Mercedes-Benz markasını taşıyan ilk otobüslerinin teslimatını gerçekleştirmek bizler için hem mutluluk verici hem de uzun soluklu bir iş ortaklığının başlangıcı olması açısından ayrı bir önem taşıyor. Biz, müşterilerimizin daima yanında olmayı temel ilkemiz kabul ediyoruz. #Daimaİleri mottomuzla, müşterilerimizin işlerini sürdürülebilir hale getirmeleri için nasıl destek olabileceğimiz konusunda çözümler geliştiriyoruz. Bu bilinçle hareket ederek, uzun vadeli ve sürdürülebilir iş ortaklıklarına imza atıyoruz. Bugün ilk 5 otobüsümüzü teslim ettik, Kıraç Turizm’in filosu önümüzdeki yıllarda Mercedes-Benz otobüsleri ile daha da güçlenecek. Yeni otobüslerinin Kıraç Turizm’e hayırlı olmasını diliyorum. ”diye konuştu.