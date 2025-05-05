Gaziantep merkezli holdingin, daha önce de İran’dan düşük maliyetli hammadde ithalatı gerçekleştirdiği biliniyordu. Bünyesinde Royal Halı, Pierre Cardin Halı, Atlas Halı, Studio Halı ve Nakpilsa gibi tanınmış markaları barındıran Kimpaş Holding’in adı son dönemde çeşitli ticari anlaşmalar ve yeniden yapılandırma çalışmalarıyla gündeme gelmişti.

ABD makamlarının açıklamasında, Kimpaş’ın İran petrolünün ticaretinde aracılık ettiği ve böylece uluslararası yaptırımları ihlal ettiği ifade edildi. Bu kapsamda holdingin ABD’deki olası malvarlıkları dondurulurken, ABD vatandaşlarının ve kurumlarının Kimpaş ile herhangi bir ticari faaliyette bulunmaları da yasaklandı.

Konuyla ilgili olarak Kimpaş Holding’den henüz resmi bir açıklama yapılmazken, şirketin bu gelişmeye nasıl bir yanıt vereceği merak konusu.