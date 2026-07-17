Bölge Müdürü Serkan Karakurt, hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlayacak çalışmalar kapsamında Erzurum'da ilk yapay trüf ormanının kurulduğunu, bugüne kadar yapılan trüf mantarı satışlarının ülke ekonomisine yaklaşık 28,5 milyon liralık katkı sunduğunu açıkladı.

Karakurt, Erzurum Orman Fidanlık Şefliği bünyesinde 1,5 dekarlık alanda oluşturulan Şifa Bahçeleri projesinin, tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını hedeflediğini söyledi. Proje kapsamında bugüne kadar lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, melisa, nane, karamürver ve diğer birçok türden toplam 18 binin üzerinde fidan toprakla buluşturuldu.

Vatandaşların ilerleyen dönemde bu bahçelerden temin edecekleri fidanları kendi bahçe, balkon ve evlerinde yetiştirebileceklerini belirten Karakurt, projenin aynı zamanda eğitim, araştırma ve çevre bilincinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.

Erzurum'da ilk yapay trüf ormanı kuruldu

Bölge Müdürlüğü'nün dikkat çeken projelerinden biri de trüf mantarı üretimi oldu. Erzurum'un Aşkale ilçesinde 2 hektarlık alanda bin 50 adet trüf aşılı meşe fidanı ile bölgenin ilk yapay trüf ormanı oluşturuldu. Erzincan'da ise iki farklı sahada toplam bin 100 trüf aşılı meşe fidanı dikildi.

Toprak altında yetişen ve dünyanın en değerli mantar türleri arasında gösterilen trüf mantarlarının tespiti için özel eğitimli köpeklerle geniş çaplı envanter çalışmaları yürütüldü.

22 bin kilogramın üzerinde trüf potansiyeli belirlendi

Erzurum, Erzincan ve Refahiye işletme müdürlükleri sınırlarında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yaklaşık 22 bin kilogramın üzerinde trüf mantarı potansiyeli tespit edildi. Envanteri tamamlanan sahalarda 2024 yılından bu yana bin 900 kilogram trüf mantarı satışı gerçekleştirildi.

Karakurt, yapılan satışlardan Orman Genel Müdürlüğü'ne tarife bedeli üzerinden 60 bin lira gelir sağlandığını, trüf mantarının yüksek piyasa değeri sayesinde ise Türkiye ekonomisine yaklaşık 28 milyon 500 bin liralık katkı sunulduğunu belirtti.