Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardığını hatırlatarak 'Sefer değil o, Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan, niye itiraz ediyorsunuz?' dedi.

Bir dizi program için Rize'ye gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ilk olarak Rize Valiliği'ni ziyaret ederek anı defterini imzaladı. Ardından Rize Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Tekin buradan AK Parti Rize İl Başkanlığı'na gelerek partililerle buluştu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yürütülen reformlardan müfredat değişikliklerine, muhalefetin eleştirilerinden siyasi gündeme kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendi öğrencilik yıllarından örnekler vererek Türkiye'nin eğitim altyapısında katettiği mesafeyi anlatan Bakan Tekin, muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulundu.

'Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum'

'Ben Rize'de öğrenciyken Rize'de sadece bir tane kırtasiye vardı' diyen Bakan Tekin, 'Ders kitaplarımızı kırtasiyeye sipariş veriyorduk, parasını veriyorduk. Kitaplar 3-5 ay sonra geliyordu, birinci yarıyıl bitmişti. Şimdi okullar açıldığı gün çocuklarımızın masasında her yıl yenilenen ders kitapları var. Ben öğrenciyken okulda sınıflarımızda soba bile yoktu, sobalı okullar lüks okul kabul ediliyordu. Sabahleyin okula giderken annem fileyle, her arkadaşımız okula odun getiriyordu. Bunları arkadaşlar milattan önceden bahsetmiyorum. Bundan 30 yıl öncesinden bahsediyorum. Şimdi ne istiyoruz? Şimdi diyoruz ki; okullarımızda çocuklarımız derslik başına düşen öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla muadil, çağdaş ülkelerdeki gibi olsun istiyoruz. Çocuklarımız teknolojik donanıma sahip olsun istiyoruz. Şimdi bunları isteyebilecek duruma geldik' şeklinde konuştu.

'Yaklaşık 450-500 bin civarında sınıf yaptık'

Konuşmasında ana muhalefet partisi CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunan Tekin, 'Ben bunları anlatıyorum, muhalefet bana kızıyor. Diyorlar ki; 'Çocuklara bir öğün yemek bile veremiyordunuz' Ben de şu soruyu soruyorum CHP'ye: Sizin seçim beyannamenize baktım; 99 seçimlerinde yazmamışsınız, 2002 seçimlerinde yazmamışsınız, 2007'de yazmamışsınız, 2011'de yazmamışsınız, şimdi söylüyorsunuz. Çünkü o tarihte Türkiye'nin bir öğün yemekten çok daha başka problemleri vardı. Siz onları söylüyordunuz. Önce bir teşekkür edin bize. Önce teşekkür edin, deyin ki; 'Türkiye'de derslik başına, yani sınıf başına düşen öğrenci sayısını 20'li rakamlara düşürdüğünüz için teşekkür ederiz. Bu kadar derslik yaptığınız için' Yaklaşık olarak 450-500 bin civarında sınıf yaptık, derslik yaptık. 650 bin sınıfımızın tamamında şu anda internet erişimi var, akıllı tahtalar var. Bunlardan dolayı bir teşekkür edin, deyin ki; 'Bunları yaptınız, Allah razı olsun. Şimdi de şu eksik, onu da yapalım.' Onu da yapacağız, onlar de yapılacak. Ama bunları biz yaptık. Önce müteşekkir olmayı öğrenmeniz lazımYeni Türkiye'de çocuklarımız bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet geleneğine, bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık toplum geleneğine, bizim sahip olduğumuz ahlaki hassasiyetlere, bizim sahip olduğumuz, önemsediğimiz milli ve manevi değerlere çocuklarımız sahip olsun istiyorum. Şu an müfredatta yaptığımız değişikliklerin önemli bir parçası burası' ifadelerini kullandı.

'Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım' diyen Bakan Yusuf Tekin, 'Sefer değil o, Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan, niye itiraz ediyorsunuz?. Ben diyorum ki; Osmanlı'yla Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki; eski Türk devletleriyle Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım, Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum. Çünkü dünyada birçok devlet bizim sahip olduğumuz bu binlerce yıllık birikime sahip değil, bize öykünüyorlar. 'Ne güzel geçmişiniz var, ne büyük bir birikiminiz var' diyorlar. Biz de diyoruz ki; 'Yok onlar kötü, biz onu almıyoruz' dersek eğer, atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz' diye konuştu.

'CHP, FETÖ istilasına tabi tutulmuştur'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP'ye yönelik FETÖ istilası altında vurgusunda da bulunarak açıklamaları şöyle sürdürdü:

'İlk Meclis'teki bütçe görüşmemde, o zamanki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili olarak bir şey söyledim ben sorular üzerine. Dedim ki; Türkiye'de 1980'li yıllarda daha özel okullar yokken, FETÖ bir tehdit değilken bir adam Trabzon'da özel okul kuruyor. Ve bu özel okulu kuran adam sonra, kimsenin. 1980'li yıllar, yani benim üniversite sınavına girdiğim 88-89'dan bahsediyorum. Ve bizim aklımıza. Burada hiç kimsenin çoluğu çocuğu 'Kıbrıs'a gideyim, Kıbrıs'ta okuyayım, oradan yatay geçiş' Bu, o zaman kimsenin aklına gelen bir şey değildi, kimsenin bildiği bir şey de değildi. Düşünebiliyor musunuz; FETÖ'nü özel okulunu Trabzon'da kuran ailelerin çocuğu Kıbrıs'ya gidiyor, sonra Kıbrıs'tan Türkiye'deyken asla kazanamayacağı bir okula yatay geçiş yapıyor. Şimdi bunun bir proje olduğunu düşünmek için çok aşırı zeki olmaya gerek yok arkadaşlar, herkesin görebileceği bir şey. Bakın, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi, FETÖ istilasına tabi tutulmuştur. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'ni tekeline almaya çalışan yapı, FETÖ yapısıdır diyordum ben, itiraz ediyorlardı. E şimdi kendileri söylüyorlar. O zaman ben diyordum ki hepiniz seyretmişsinizdir, Kemal Sunal'ın bir filmi var 'Yeşil Vadi' diye. Yeşil Vadi'de Şener Şen. Evet, Seferoğulları'yla Tellioğulları kavga ediyorlar. Kavganın konusu; Yeşil Vadi'yi kim alacak, valinin kızını kim alacak? Şener Şen akıllara durgunluk veren bir kurgu yapıyor. 'Mısır'dan Tosun Paşa gelecek' diyor, 'Tosun Paşa da benim arkadaşım' diyor ve kendi hizmetçileri Kemal Sunal'a Tosun Paşa rolünü veriyor, giydiriyor. Ben bu benzetmeyi yapmıştım. Demiştim ki; Cumhuriyet Halk Partisi'ni yöneten birisi var. O, birine Tosun Paşa kıyafeti giydirdi, genel başkan yaptı ama arkada onu başkası yönetiyor. Sizi uyarıyorum; Yeşil Vadi de, valinin kızı da size kalmayacak, başkası alacak. Bunları söylerken diyordum ki yine; bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin haline üzülüyorum. Bir siyaset bilimci olarak, Türk demokrasi tarihi çalışan bir kişi olarak üzülüyorum. Yarın bir gün bunların farkına varacaksınız ve Tanju Okan'ın şarkısındaki gibi 'Öyle sarhoş olsam ki, her şey bir rüya olsa, unutarak uyansam' diyeceksiniz. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi aynı günleri yaşıyor.'