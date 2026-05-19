"Her Site Bir Teşkilat" adı verilen projenin detaylarını açıklayan İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Değişen hayat ritmine uygun yeni bir temas modeli inşa ediyoruz" dedi. Projenin pilot bölgesi ise nüfusunun %70'i sitelerde yaşayan Başakşehir oldu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, metropol hayatının ve değişen şehir yapısının getirdiği yeni dinamiklere uygun, "yeni nesil" bir teşkilatlanma modelini hayata geçiriyor. "Her Site Bir Teşkilat" başlığıyla duyurulan yeni model, İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in katıldığı geniş kapsamlı bir programla kamuoyuna tanıtıldı.

Milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda teşkilat mensubunun katıldığı lansmanda, geleneksel mahalle çalışmalarının modern site hayatına nasıl entegre edileceğinin şifreleri verildi.

Dijital Yalnızlığa Karşı "Yeni Nesil" Saha Çalışması

Toplantıda İstanbul'un sosyolojik bir değişimden geçtiğini vurgulayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, sitelerin sadece fiziki yapılar olmadığını, toplumsal ilişkileri de dönüştürdüğünü belirtti. Özdemir, projenin çıkış noktasını şu sözlerle özetledi:

"Yükselen her yeni siteyle birlikte şehirlerin silueti kadar insanların birbirine temas etme biçimi, komşuluk anlayışı ve toplumsal hayatın ritmi de değişiyor. Mahalle kültürüyle büyüyen nesillerin yerini ekranların içine sıkışan, dijital yalnızlık içerisinde büyüyen yeni kuşaklar almaya başladı. Oysa bizim medeniyetimizde komşuluk, selamlaşma ve birbirinin derdiyle dertlenmek vardır. ‘Her Site Bir Teşkilat’ çalışması tam da bu ihtiyaçtan doğmuştur."

Pilot Bölge Başakşehir: "Bir Site Aslında Bir Mahalle"

İstanbul genelindeki 8 bin 674 siteye örnek teşkil edecek modelin pilot uygulama merkezi, planlı şehirleşmesi ve yoğun genç nüfusuyla dikkat çeken Başakşehir oldu. Nüfusunun %70'inin sitelerde yaşadığı ilçede çalışmalar hızla başladı:

181 Siteye Temsilci Atandı: Başakşehir'deki 659 sitenin 181’inde site temsilcileri belirlendi ve eğitim süreçleri tamamlandı.

Devasa Yaşam Alanları Hedefte: İl Başkanı Özdemir, Başakşehir'deki Metrokent Sitesi'ni örnek göstererek, "20 dönüm arazi üzerinde 8 bin 300 vatandaşımızın ikamet ettiği, 15 seçim sandığı bulunan bu site, başlı başına bir mahalledir" dedi.

Sadece Siyaset Değil, Sosyal Hayat: Kurulan site yönetim kurulları 15 günde bir toplanacak. Bu toplantılarda sadece seçim ve siyasi işler değil, sitelerdeki sosyal faaliyetler ve komşuluk ilişkileri de ele alınacak.

"Önce İstanbul'a, Ardından Tüm Türkiye'ye Yayılacak"

AK Parti'nin İstanbul'da "Mahalle Hamisi" ve "Sokak Gönüllüsü" modelleriyle başlattığı saha ağının son halkası "Site Temsilcileri" oldu. İstanbul'un değişen ritmine ayak uydurmak zorunda olduklarını belirten Özdemir, bu vizyoner modelin başarıya ulaşmasının ardından tüm Türkiye genelinde uygulanmasının hedeflendiğini aktardı.