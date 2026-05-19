Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resmi sosyal medya hesaplarından anlamlı bir kutlama mesajı paylaştı.

Hem Türkiye'deki hem de dünya genelindeki Türk gençliğine sevgi ve selamlarını ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyor; ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Millî Mücadele’nin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, Peygamber Ocağımızın kahraman mensuplarını saygıyla anıyorum. Milletimiz için canını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize hayırlı ve sağlıklı ömürler diliyorum."

Millî Mücadele Ruhu Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatan savunmasında canını ortaya koyan tüm şehit ve gaziler yad edildi. Özellikle gençlerin bayramını kutlayan Erdoğan, yurt dışındaki vatandaşları ve gençliği de unutmayarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.