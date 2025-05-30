Bu yıl 24’üncüsü gerçekleştirilen etkinlikte Kiğılı, güçlü perakende vizyonunu ve yenilikçi uygulamalarını sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Etkinliğe katılan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem markanın dönüşüm yolculuğuna liderlik eden vizyonunu temsil etti.

Etkinlik boyunca Kiğılı, dijitalleşme yatırımları ve çok kanallı perakende stratejisini vurgulayarak, yenilikçi uygulamalarını sektör profesyonelleriyle paylaştı. 87 yıllık deneyimini çağın dinamikleriyle birleştiren marka, değişen tüketici alışkanlıklarına hızla uyum sağlama ve kusursuz müşteri deneyimi sunma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Perakende Günleri etkinliğinde Ekovitrin Yayın Koordinatörü Ali Karabaş, Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem ile bir araya gelerek markanın güncel çalışmaları ve sektöre dair değerlendirmeleri hakkında bilgiler aldı. Görüşmede, Kiğılı’nın perakende stratejileri ve gelecek planları da ele alındı.

Etkinliğe dair değerlendirmelerde bulunan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, “Perakende Günleri, sektörün dönüşümünü destekleyen, ilham veren ve iş birliklerini güçlendiren önemli bir buluşma noktası. Kiğılı olarak, köklü mirasımızdan aldığımız güçle, geleceğin perakende dünyasına yön veren adımlar atıyoruz. Çok kanallı yapımızla müşterilerimize her temas noktasında tutarlı ve kusursuz bir deneyim sunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu vizyonumuzu sektörün değerli paydaşlarıyla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Kiğılı, bu prestijli etkinlikte yer alarak perakende sektöründeki liderliğini ve dönüşüm odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi