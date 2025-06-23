KEYVAN Havacılık, Asya Pazarındaki Yükselişini Sürdürüyor

KEYVAN Havacılık ile MTI arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (MoU), şirketin Asya pazarındaki büyüme stratejisiyle uyumlu olarak Japonya’da ilk resmi iş birliğini hayata geçirmesinin önünü açtı. Geniş ürün yelpazesine sahip olan KEYVAN Havacılık ile MTI arasında imzalanan MoU ortaklığı, şirketin sadece yeni pazarlara girmesini değil, aynı zamanda var olan ürün ve hizmetlerinin daha yüksek katma değerli çözümlerle gelişmesini sağlayacak.

Bu gelişme, şirketin bölgedeki etkisini artırırken, Japonya gibi teknoloji devi bir ülkede varlık göstermesi, küresel büyüme stratejisinde önemli bir eşik olarak değerlendiriliyor. Ayrıca bu iş birliği, KEYVAN Havacılık’ın Japon havayolu operatörleri gibi Japonya’daki havacılık sektörüyle daha entegre çalışabileceği ve potansiyel proje ortaklıklarını değerlendirebileceği güçlü bir zemin oluşturuyor.

Gerçek Zamanlı Hava Durumu Verisi ile Artan Uçuş Güvenliği

MTI Ltd.’nin 3D hava durumu görselleştirme teknolojisinin, KEYVAN Havacılık’ın sertifikalı navigasyon veritabanı ile entegre edilmesi; uçuş operatörlerine güçlü ve profesyonel bir çözüm sunuyor. Bu entegrasyon sayesinde, dinamik ve hava durumu odaklı uçuş planlaması yapılabilmekte, gerçek zamanlı ve tahmine dayalı hava verileri, hassas rota ve uçuş planlarının üzerine 3D ortamda katman olarak eklenmektedir. Kesin hava tahminleri ile güvenilir navigasyon verisinin birleşimi, optimize rotalama, artırılmış yakıt verimliliği ve daha yüksek operasyonel güvenlik sağlıyor. Ayrıca, karmaşık veya hava koşullarına duyarlı bölgelerde görev planlaması, risk analizi ve acil durum senaryoları açısından da etkinlik kazandırıyor.

Bu entegre çözüm; uçuş planlayıcıları, pilotlar ve insansız hava aracı (UAV) operatörleri için proaktif görev yönetimi ve daha fazla durumsal farkındalık sunuyor.

KEYVAN ve MTI iş birliği, yüksek hassasiyetli hava durumu zekasını, sertifikalı küresel havacılık ve navigasyon verileri ile birleştirerek entegre uçuş operasyonlarında önemli bir ilerleme sunuyor.

Bu ortaklık sayesinde hava yolu şirketleri, drone operatörleri, hava seyrüsefer hizmet sağlayıcıları ve havaalanı otoriteleri gibi havacılık paydaşları; hava durumu odaklı rota planlaması için birleşik bir platformdan faydalanabilecek. Gerçek zamanlı meteorolojik veriler ile detaylı havacılık verilerinin eşleşmesi hem stratejik planlama hem de uçuş sırasında daha akılcı kararların alınmasını destekliyor.

Havacılık sektörünün dijital dönüşümü ve kentsel hava hareketliliği, ileri hava kargo hizmetleri ve otonom drone operasyonları gibi yeni pazar alanlarına doğru genişlemesiyle birlikte; bu iş birliği, inovasyon için ölçeklenebilir bir temel sunuyor. Asya-Pasifik, Orta Doğu ve diğer küresel pazarlardaki paydaşlar; gelişmiş görev planlaması, hava durumu kaynaklı aksaklıkların azaltılması ve karmaşık hava sahalarında daha fazla durumsal farkındalık gibi avantajlardan yararlanabilecek.

KEYVAN ve MTI Ltd. birlikte, geleneksel ve yeni nesil platformların ihtiyaçlarına yanıt veren ve talepleri karşılayan ileriye dönük bir çözüm sunuyor.

Veri Havacılığın Temelidir

KEYVAN Havacılık, Havacılık Veri Üretim Müdürü Serkan Pusat şunları belirtti: “Güvenilir ve güncel havacılık verileri, havacılık operasyonlarının güvenliği, verimliliği ve dijital dönüşümü için temel unsurdur. Japon teknoloji firması MTI Ltd. ile imzalanan bu Mutabakat Zaptı (MoU), ortak inovasyon ve uzmanlık paylaşımı yoluyla veri odaklı havacılık yeteneklerini geliştirme adına önemli bir adımdır. Bu iş birliğinin, gelişmiş hava durumu analizlerinin operasyonel uçuş planlamasına sorunsuz entegrasyonuna katkı sağlayacağına ve havacılık paydaşları için daha bilinçli ve gerçek zamanlı karar alma süreçlerini destekleyeceğine inanıyoruz.”

MTI Ltd. Hava Durumu Bölümü Başkanı Susumu Ogawa şunları söyledi: “MTI Ltd. yenilikçi hava durumu teknolojilerimiz aracılığıyla havacılık operatörlerinin maliyetlerini azaltmanın yanı sıra güvenlik ve verimliliği artırmaya kararlıdır. Keyvan Havacılık ile imzaladığımız bu MoU ve devamında ki işbirliğini bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. İleriye dönük iki şirket arasındaki bu ortaklığın bizi nereye götüreceğini görmekten heyecan duyuyoruz."