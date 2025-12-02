Yolcu taşımacılığında pazar lideri Mercedes-Benz Vito sektöre uygun alternatifler sunuyor

8+1 koltuklu minibüs segmentinde pazar lideri Mercedes-Benz Vito, taşımacılık sektörlerinin farklı ihtiyaçlarını şimdi de Mixto modeliyle karşılıyor. Ekstra uzun gövde boyutu, 4+1 yolcu kapasitesi, arka tekerleklerden çekiş ve 4,1 m³ yükleme hacmi ile tekrar pazarda yerini alacak Mercedes-Benz Vito Mixto, güvenilir 1.950 litrelik dizel motorunu 136 bg güç seviyesinde sunuyor.

Vito Mixto, tüm araçlarda standart olarak sunulan GSRII güvenlik regülasyonu kapsamındaki özellikler dışında Mercedes-Benz kalitesini yansıtan MBUX multimedya sistemi ve akıllı telefon entegrasyon paketinin de içinde olduğu birçok teknolojik donanıma da sahip. Ayrıca kış paketi, elektrikli katlanabilir dış aynalar, geri görüş kameralı park paketi, sola sürgülü kapı gibi geniş opsiyonel seçeneklerle de yük taşımacılığının standartlarını yeniden düzenliyor.

Vito, hizmet verdiği sektörleri çeşitlendirecek

Müşterilerinden gelen talepler doğrultusunda Mercedes-Benz Vito Mixto modelini tekrar Türkiye’de satışa sunduklarını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, “Vito aracımız orta boy hafif ticari araç sektöründe sınıfına ismini verdi. Türkiye’de bugüne kadar 50 binden fazla Vito sattık. Hizmet verdiğimiz tüm sektörlerin yüksek güvenlik ve konfor özelliklerinin yanı sıra premium algısıyla da en çok tercih ettiği araçlardan biri olmaya devam eden Vito, Mixto seçeneği ile uygun fiyatlı, özellikle yük taşımacılığına uygun bir araç olarak da farklı sektörlere etkili çözümler sunmaya devam edecek.” dedi.