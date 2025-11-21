“Sivil toplum örgütlerine bütçeden bir kuruş aktarmayız”

Komisyon toplantısında dernek ve vakıflarla yapılan protokoller üzerinden yöneltilen eleştirilere yanıt veren Tekin, kamu kaynaklarının hiçbir STK’ya aktarılmadığını vurguladı.

Bakan Tekin, söz konusu iddialara karşı şu ifadeleri kullandı:

“Biz hiçbir sivil toplum örgütüne, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ya da kamunun bütçesinden zerre miktarı kaynak ayıracak bir protokol yapmayız. Bize yakın ya da uzak ayrımı yapmayız. Hukuk devleti içinde hareket ediyoruz.”

Tekin, bazı STK’larla yapılan protokollerin kamuoyunda “tarikat-cemaat iş birliği” şeklinde yansıtılmasını eleştirerek, ilgili kuruluşların İçişleri Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne akredite olduklarına dikkat çekti.

LGS sorularının sızdırıldığı iddiasına yanıt

LGS’de soruların sızdırıldığına yönelik tartışmalarla ilgili konuşan Tekin, iddiaların gençler üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti.

“Yaklaşık 1 milyon çocuğumuzun hayatını etkileyen bir süreçte, hiçbir güvenlik ihlali yok dememize rağmen sosyal medyada manipülasyon yapıldı. Çocuklarımız bu yalanın etkisinde kalıyor.”

Bakanlık olarak şikâyetler gelir gelmez soruşturma başlattıklarını hatırlatan Tekin, resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Eğitim sistemi eleştirilerine yanıt: “Bilimsel ve çağdaş bir model için çalışıyoruz”

Eğitim sisteminin çağdaş olmadığına yönelik eleştirileri reddeden Bakan Tekin, 30 yıla yakın eğitim tecrübesi olduğunu vurgulayarak:

“Türkiye’de bilimsel, laik ve çağdaş bir eğitim sistemi kurgulamak için en az eleştirenler kadar çaba gösteriyoruz.” dedi.

Köy okullarında öğrenci sayısı bir bile olsa açılıyor

Köy okullarına ilişkin politikaları hatırlatan Tekin, talep gelen her köyde okul açıldığını belirtti.

Bakan Tekin’in paylaştığı verilere göre:

Öğrenci sayısı 1 olan köy ilkokulu: 41

2 öğrencili: 81

3 öğrencili: 122

4 öğrencili: 158

5 öğrencili: 204

6 öğrencili: 196

7 öğrencili: 241

8 öğrencili: 190

Toplamda 404 köy okulu, ilgili mevzuatın güncellenmesiyle bu yıl yeniden eğitim öğretime açıldı.

MESEM’lerde iş sağlığı güvenliği vurgusu

Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile ilgili yaşanan ölümler üzerinden yapılan eleştirilere de yanıt veren Tekin, tüm eğitim ve staj süreçlerinin uluslararası standartlara uygun olduğunu söyledi.

“MESEM’e kayıt için 14 yaş şartı var. İş sağlığı ve güvenliği süreçleri ILO hükümleri ve uluslararası sözleşmelere uygun yürütülmek zorundadır.”

Diploma sahteciliği ve kişisel veri tartışması

Diploma ve denklik belgelerine ilişkin sahtecilik iddialarını titizlikle incelediklerini belirten Tekin, “Her olayın ardından soruşturma açıyoruz.” dedi.

Tekin ayrıca, “15 milyon İstanbullunun kişisel verilerinin siyasi çıkar uğruna satıldığını” öne sürerek eleştirilerde bulundu.

Bakanlığın 2026 bütçesi kabul edildi

Tüm görüşmelerin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.