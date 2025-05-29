5 Yıl Boyunca Süregelen Yenilik ve Başarılar

Alanında dünyadaki dört şirketten Türkiye’de ise ilk ve tek şirket olan KEYVAN, kuruluşundan itibaren sektörde sürdürülebilir projelere imza atarak kısa sürede büyük bir ivme kazanıp, güvenilir ve stratejik bir çözüm ortağı olmayı başardı. Havacılık yazılımları, uçuş operasyon çözümleri ve havacılık veri analitiği alanında uluslararası standartlara uygun ürünler geliştiren KEYVAN, dünya çapında bir oyuncu olma hedefini yakalayarak sektörde güvenilir bir marka olarak kabul gördü.

Gelecek Vizyonu: Daha Büyük Hedefler, Daha Güçlü Büyüme

Ulusal Projelerde Güvenilir Çözüm Ortağı

KEYVAN, Türkiye’nin havacılık ve savunma sanayisinde öncü kurumlarıyla gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleriyle yerli ve milli projelere katkı sunmaya devam ediyor. Yerli helikopter ve uçaklara sağladığı verinin yanı sıra, 20’yi aşkın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat da ulusal teknoloji hamlesine yaptığı katkının somut bir göstergesi. Bu geniş küresel ağ, KEYVAN’ın uluslararası alandaki güvenilirliğini ve sektöre kattığı değeri açıkça ortaya koyuyor.

Küresel Havacılıkta Güçlü Büyüme

Küresel müşteri portföyü ve stratejik iş ortaklıklarıyla havacılık sektöründe önemli bir yer edinen KEYVAN, Asya'dan Avrupa'ya, Orta Doğu'dan Amerika'ya uzanan geniş hizmet ağıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye merkezli olan şirket; Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Danimarka, Estonya, Hollanda, Macaristan, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Azerbaycan, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün, Katar, Hindistan, Çin, Güney Kore, Güney Afrika ve Singapur gibi 20'den fazla ülkede yer alan sivil ve askeri havacılık firmaları, üreticiler, yazılım firmaları, eğitim kurumları ve teknoloji sağlayıcıları ile stratejik iş ortaklıkları kurdu. Son yıllarda global pazardaki etkisini giderek artıran KEYVAN, yenilikçi veri ve yazılım çözümleri ile havacılık otoriteleri, savunma sanayi kuruluşları, sivil ve özel havacılık şirketleri ile iş birliklerini güçlendirerek sektöre yön veriyor.

Havacılık Verilerinde Bağımsız ve Esnek Çözümler

KEYVAN, 195 ülkeyi kapsayan küresel havacılık verisi ve sektör profesyonellerine güvenilir çözümler sunarak, müşteri taleplerine hızlı yanıt verme kabiliyeti ile operasyonel süreçleri hızlandırırken, özel operasyon verileri (insani yardım, askeri ve devlet kuruluşları) gibi kritik alanlarda da stratejik destek sağlıyor.

KEYVAN, bağımsız bir veri sağlayıcısı olarak dışa bağlı olmadan küresel ölçekte faaliyet gösteriyor. Özelleştirilmiş paket seçenekleri sayesinde müşteriler, yalnızca ihtiyaç duydukları veriyi satın alabilirken, esnek coğrafi seçenekler ile operasyonlarını daha verimli yönetebiliyor. Özel kodlanmış veri için sıfır maliyet ilkesi ile müşterilere ek maliyet sunmadan yüksek kaliteli verilere erişim imkânı tanıyor.

Şirket, aynı zamanda havacılık sektörüne yönelik geliştirdiği yazılım çözümleriyle operasyonları daha güvenli, hızlı ve verimli hale getiriyor. 7/24 müşteri hizmetleri desteğiyle her zaman ulaşılabilir olan KEYVAN, bağımsız, esnek ve yenilikçi çözümleriyle havacılık veri yönetiminde fark yaratmaya devam ediyor.

Hassas havacılık seyrüsefer verileri, uçuş operasyon çözümleri ve havacılık yazılımları ile operasyonel verimliliği artıran KEYVAN, hava taşımacılığında daha güvenli ve etkin süreçlerin oluşturulmasına katkı sağlıyor. Şirketin sunduğu havacılık veri çözümleri, uluslararası otoriteler ve havayolları tarafından güvenilirliğiyle tercih edilirken, uçuş emniyeti ve kalitesini artırmaya yönelik veri çözümleri sayesinde global pazarda güçlü bir konumda yer alıyor.

İstihdam ve Küresel Pazarda Sağlam Adımlar

KEYVAN, son 5 yılda önemli bir büyüme kaydederek küresel pazardaki etkinliğini her yıl %30 artırdı. Sadece bir veri üretim şirketi değil, aynı zamanda Türkiye’nin havacılık ekosistemini güçlendiren global bir oyuncu olarak konumlanıyor. Alanında sunduğu hizmetlerle sektöre değer katan KEYVAN, hem Türkiye ekonomisine hem de istihdama sağladığı katkılarla öne çıkıyor. Kuruluşundan bu yana çalışan sayısını da her yıl %30 artırarak büyüme performansını insan kaynağına da yansıttı. Sektörün geleceğini veri odaklı çözümlerle şekillendiren şirket, yetkin ve nitelikli insan kaynağını genişletirken üniversite mezunu gençler için de istihdam olanaklarını artırarak yeni kariyer fırsatları yaratıyor.

“Bu Başarı, birlikte çalıştığımız her bir ekip üyemizin başarı hikayesidir”

KEYVAN Havacılık Kurucusu ve CEO'su Mehmet Keyvan, şirketin 5 yıllık başarısını şu sözlerle değerlendirdi:

“KEYVAN Havacılık olarak çıktığımız bu yolculukta, hayalden gerçeğe uzanan bir başarı hikâyesi yazdık. Teknolojiyi, kaliteyi ve müşteri memnuniyetini odağımıza alarak, havacılık sektöründe fark yaratmayı başardık. Bu başarı, sadece benim ya da yönetim ekibimizin değil; birlikte çalıştığımız her bir çalışanımızın ve tüm ekibimizin emeğinin bir sonucudur. Elbette bu süreçte zorluklarla da karşılaştık, ancak güçlü takım ruhumuz ve ortak hedeflerimize olan inancımız sayesinde her birinin üstesinden gelmeyi başardık. Bu dayanıklılık ve kararlılık, bizi bugünkü başarılarımıza taşıyan en büyük gücümüz oldu. Şimdi geriye dönüp baktığımızda, rotaları birbirine bağlama misyonumuzun, insan hayatını kolaylaştıran ve dünyayı bir araya getiren bir role dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Alanımızda dünyada sadece dört şirketten biri olarak Türkiye’nin havacılık alanındaki yetkinliğini artırmaya ve ülkemizi bu alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.”