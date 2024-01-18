Edirne'de Keşan TSO (Ticaret ve Sanayi Odası) Ankara’da düzenlenen TOBB Sigorta Acenteleri Kurultayı’na katılım sağlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Sigorta Acenteleri ev sahipliğinde, TOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu ve SEDDK Başkanı Davut Menteş’in teşvikleriyle gerçekleştirilen kurultay kapsamında Keşan TSO 14. Meslek Komitesi (Sigortacılar vb.) Üyeleri Eylem Ezerçe, Hüseyin Solak ve Keşan TSO Oda Sicil Sorumlusu Burcu Avcu katılım sağladı. TOBB Sigorta Acenteleri Kurultayı’nda sigorta sektöründe yaşanan çalışmalar ve gelişmelerden bahsedildi.

HÜSEYİN SOLAK: HER ALAN VE SEKTÖRDE SİGORTAYA İHTİYAÇ VAR

TOBB tarafından düzenlenen Sigorta Acenteleri Kurultayı sonrasında düşüncelerini dile getiren 14. Meslek Komitesi Üyesi Hüseyin Solak şunları kaydetti:

“Sigorta acenteleri il delegeleri, sektörel kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ticaret/ticaret ve sanayi odalarının ilgili meslek komitesinin sigorta acentesi organ üyeleri, mesleki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile diğer sektör temsilcilerinin katılım sağladığı kurultay kapsamında Türkiye’de yaşanan doğal afet ve felaketler sonrasında ihtiyaç haline gelen sigorta sektörü ile ilgili gerçekleştirilen çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgiler aktarıldı. Sigorta olmadan hiçbir can ve mal güvenliğinin olmadığını anladığımız bu yıllarda TOBB Başkanımız M. RifatHisarcıklıoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Tüccarımızı, sanayicimizi, çiftçimizi ve tüm halkımızı bilinçlendirmeye devam etmeliyiz. Onlara en uygun teminatları, doğru poliçeleri sunmalıyız, hasar olduğunda da sigortalılara en hızlı ve en güvenilir hizmeti vermeliyiz. İşte tüm bunları sadece acentelerimiz sağlayabilir. Sizler, insanların, firmaların, risklerini yönetmelerine yardımcı oluyor, onlara koruma sağlıyorsunuz. Dolayısıyla siz olmadan bu sistem büyüyemez. Sigorta sektörünü büyütmek için yapacak daha çok işimiz var. Birliğinizi koruduğunuz sürece çözemeyeceğiniz sorun yok” dedi. Zorunlu ihtiyaç haline gelen sigorta artık her alanda ve sektörde aranan güvenlik olarak karşımıza çıkıyor. Sigortayı hayatımızın merkezine alırsak modern dünyada ekonominin gelişmesine ve büyümesine de katkı sağlamış oluruz”