Kayserispor Başkanı Ali Çamlı; sarı kırmızılı taraftarları Bursaspor maçında tribünleri doldurmaya davet etti.

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, Cumartesi günü sahasında oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdürürken kulüp başkanı Ali Çamlı, taraftar desteği ile 3 puanı alacaklarını ifade etti. Sezona 3 maçta 3 galibiyet alarak iyi bir giriş yapan sarı kırmızılı ekibin doğru yolda olduğunu söyleyen Başkan Ali Çamlı; Bursaspor maçının yalnızca 3 puan mücadelesi olmadığını vurgulayarak, taraftarları Kadir Has Stadı'na davet etti. Başkan Çamlı; 'Cumartesi günü son derece önemli bir maça çıkacağız. Yaşlı, genç, kadın, çocuk demeden tüm taraftarlarımızı, Kayserispor sevenleri destek vermeleri için stada bekliyoruz. Tribünleri dolduralım, stadı bayram yerine çevirelim' açıklaması yaptı.