Türkiye Buz Pateni Federasyonu ile Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası Erzurum'da başlıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2026 yılı faaliyet programında yer alan ve Türkiye'nin en yetenekli genç buz patencilerini bir araya getiren organizasyon, 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek. Anadolu'nun parlayan yıldızlarının sahne alacağı şampiyonaya, Palandöken 2000'lik Buz Pisti ev sahipliği yapacak.

Genç yıldızlar zirve için yarışacak

Üç gün boyunca sürecek olan şampiyonada, Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç sporcular buz üzerinde en iyi performanslarını sergilemek için mücadele edecek. Heyecan ve rekabetin yanı sıra sporun birleştirici gücünün de ön plana çıkacağı organizasyonda, genç yetenekler Türkiye şampiyonluğu unvanı için kıyasıya bir yarış içine girecek. Yetkililer, organizasyonun tüm hazırlıklarının tamamlandığını belirterek sporculara başarılar dilerken, Erzurumlu sporseverleri de bu görsel şölene ortak olmaya ve genç yıldızları desteklemeye davet etti.