AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı tarafından İlçe Danışma Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıya AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, Belediye Meclis Üyeleri Onur Şeker ve İbrahim Rafet Sünnetçi ile mahalle ve belde başkanları katıldı. Toplantıda teşkilatın çalışmaları, sahadaki faaliyetler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar üzerine istişarelerde bulunuldu.
Servet Yılmaz, 'Birlik ve beraberlik içerisinde, Bilecik'imiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz' dedi.