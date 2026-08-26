Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Türkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenecek. Milli Takım seçmelerinin de gerçekleşeceği organizasyon çok sayıda sporcuyu ve sporseveri Samsun'da buluşturacak.

Samsun önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cankurtarma Sportif Deniz Açık Yaş Bireysel ve Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası, Türkiye'de ilk kez Samsun'da düzenlenecek. Organizasyon kapsamında Milli Takım seçmeleri de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Samsun Valiliği, Spor Toto ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu iş birliği ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğindeki organizasyon 28-30 Ağustos 2026 tarihleri arasında farklı illerden yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi önü sahil kısmında gerçekleşecek organizasyon 7 farklı kategorilerdeki yarışlara sahne olacak. Organizasyona farklı illerden çok sayıda sporcu katılacak. Yarışların sonunda Milli Takım aday kadrosu belirlenecek.