2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonluğa ulaşırken, ödüller sahiplerini buldu.

2026 CEV Trendyol Avrupa Voleybol Şampiyonası finali, Türkiye ile İtalya arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı. Mücadeleyi 3-2 kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, üst üste 2. kez şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından kupa ve madalya töreni düzenlendi. Parkeye kurulan platforma ilk olarak turnuvada 3. olan Sırbistan takımı geldi. Daha sonra ise finalde kaybeden İtalya Milli Takımı alkışlarla madalyalarını almak üzere parkeye geldi.

Şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Başantrenör Daniele Santarelli, tek tek anons edilerek platforma geldi. Milliler altın madalyalarını alırken, CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) Başkanı Roko Sikiric, kupayı Kaptan Eda Erdem'e takdim etti. Kupa Eda'nın ellerinde yükselirken tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Şampiyonanın en iyilerine de ödülleri takdim edildi. Ödüle layık görülen isimler şöyle:

En iyi pasör çaprazı: Melissa Vargas

En iyi pasör: Alessia Orro

En iyi libero: Gizem Örge

En iyi orta oyuncu: Hena Kurtagic

En iyi orta oyuncu: Zehra Güneş

En iyi smaçör: Myriam Fatime Sylla

En iyi smaçör: Derya Cebecioğlu

All star başantrenör: Daniele Santarelli

En değerli oyuncu MVP: Melissa Vargas