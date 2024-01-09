MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, yoğun geçen kış mevsimi nedeniyle köy ve mezralarda yaşayan vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için gerekli tedbirleri alan özel idare ekipleriyle bir araya geldi.

Kaymakam Bayram, beraberindeki Muş İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım ile İlçe Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl’den tedbirler konusunda bilgi alarak, çalışanlarla sohbet etti. Kış şartlarında yol açma çalışmalarını sürdürecek personelin önemli bir görevi yerine getireceğini belirten Bayram, "İlçeye bağlı 74 köy ve köylere bağlı mezrada yoğun bir mücadele vereceğiz. Köy ve mezralarda muhtemel acil durumlarda hastaya, yaşlı vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. Aynı zamanda kullanılan yolları da ulaşıma açacağız. Bütün arkadaşlarıma karla mücadele çalışmalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Bayram, vatandaşlardan gereksiz ihbarlarla ekipleri meşgul etmemelerini de isteyerek, bu konuda herkesin duyarlı olması gerektiğini belirtti.