Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ilişkin Kümes Hayvancılığı Üretimi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Kasım ayında tavuk eti üretimi 233 bin 887 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki ay olan Ekim’e göre yüzde 5,5 oranında düşüş anlamına gelirken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 artış gösterdi.

Verilere göre, kesilen tavuk sayısı Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,4 yükseldi.

Ocak-Kasım Döneminde Tavuk Eti Üretimi Arttı

2025 yılının Ocak-Kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte ise tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artış kaydetti. Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı yüzde 9,9 artarken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 7,3 azaldı.

Yumurta Üretiminde Aylık Gerileme

Kasım ayında tavuk yumurtası üretimi, bir önceki aya göre düşüş gösterdi. Ekim ayında 1 milyar 808 milyon 918 bin adet olan yumurta üretimi, Kasım ayında yüzde 2 azalarak 1 milyar 771 milyon 906 bin adet olarak kayıtlara geçti.