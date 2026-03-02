Fiyatlar, gelen kâr satışlarının ardından 94,30 dolar seviyelerine kadar geriledi. Ancak günün ilerleyen saatlerinde toparlanma eğilimi dikkat çekti. Analistler, 95 dolar seviyesinin kısa vadede önemli bir direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

Özellikle volatilitenin arttığı saatlerde 95 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceği ifade edilirken, bu seviyenin kalıcı şekilde aşılması halinde yukarı yönlü hareketin ivme kazanabileceği değerlendiriliyor. Buna karşın 95 doların aşılamaması durumunda ise 94 dolar ve altındaki seviyelerin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.