KARSAN’da e-Atak yangını

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki araç fabrikası KARSAN’ın müştemilat deposunda meydana geldi.

Depo bir anda alev topuna dönerken, fabrikadan yükselen siyah dumanlar Hasanağa OSB’de korku ve paniğe sebep oldu. Metrelerce yükselen dumanlar şehrin farklı noktalarından da görüldü. Fabrikanın bünyesindeki yangın söndürme ekibi ve OSB itfaiyesi tarafından ilk müdahalenin yapıldığı yangın, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katkısıyla söndürüldü. Yangında bir otobüste yanarak küle döndü.

Yangının dünyanın ilk planlanmış bir rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebilen seri üretim toplu ulaşım aracı e-ATAK otobüsünün alev alması neticesi çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü tahkikat başlatıldı.

Fabrikadaki yangın yürekleri ağızlara getirdi

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynamayı hedefleyen ve kısa süre önce Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyet gösteren en önemli toplu taşıma operatörlerinden olan RATP ile önemli bir projeye imza atan KARSAN, 8 metrelik otonom e-ATAK otobüsleriyle eylül ayından itibaren Paris’in 393 numaralı hattında yaklaşık 4.5 kilometrelik güzergahta yolcu taşımaya hazırlanıyor. Elektrikli, hidrojenli ve otonom olmak üzere 3 yeni nesil teknolojik otobüslerin üretildiği dev fabrikanın Hasanağa Sanayi Bölgesi’ndeki üretim üssünde bugün yaşanan yangın yürekleri ağızlara getirdi.