Fuarda Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıtacak olan markanın CEO’su Okan Baş, “Karsan AI, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlanıyor. Gelecek yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Karsan’ın otonom başarısının sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımında yatıyor. Fuarda Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES’teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanmayı hedefliyoruz” dedi.

“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, teknoloji dünyasının en son yeniliklerinin ve trendlerinin sergilendiği Consumer Electronics Show (Tüketici Elektroniği Fuarı - CES) 2026’ya çıkartma yapmaya hazırlanıyor. Karsan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas şehrinde 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarda, yeni nesil otonom modellerinin sahada kanıtlanmış deneyimleri ile Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunu dünyaya tanıtacak.

Karsan global ölçekte mobilitenin geleceğini şekillendiriyor!

Karsan için, otonom vizyonunu, sahada kanıtlanmış teknolojik yetkinliğini ve küresel mobilite yaklaşımını dünyaya aktardığı stratejik bir platform olan fuar, yenilikçi Karsan AI (Autonomous Intelligence) vizyonunun dünyaya tanıtımına ev sahipliği yapacak. Şirketin “Electric Evolution” yolculuğunda geldiği noktayı bir adım ileri taşıyan Karsan AI, akıllı mobilite çağını temsil eden bütünsel bir yaklaşımı ifade ediyor. Karsan AI’yi, algılayan, anlık karar veren ve sürekli öğrenen bir mobilite zekâsı olarak konumlandırdıklarını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Sektörün geleceği yalnızca elektrikli değil, aynı zamanda akıllı. Bu yaklaşım, Karsan’ın yalnızca sıfır emisyonlu araçlar üretmekle yetinmeyip, otonom ve akıllı ulaşım çözümleriyle şehirlerin geleceğini tasarlama vizyonunu ortaya koyuyor. Şirket olarak otonomdaki başarımızın sırrı güçlü iş birlikleri ve uçtan uca çözüm yaklaşımımız” dedi.

CES yenilikçi Karsan teknolojileri için küresel bir vitrin!

CES’e katılımın global marka olma yolunda güçlü ve stratejik bir teknoloji hamlesi olduğunu vurgulayan Okan Baş, “CES 2026 ile dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere, Karsan AI ile mobiliteye yaklaşım felsefemizi aktarmış olacağız. Fuar bizim için, markamızın yeteneklerini teknoloji dünyasının kalbinde konumlayan küresel bir vitrin anlamını taşıyor. Burada biz, Karsan AI felsefemizi insanlara anlatırken, CES’teki alanımızı adeta bir vitrin gibi kullanmayı hedefliyoruz” diye konuştu.