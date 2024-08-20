Alternatif finansman kanallarına erişim çalışmalarını da hız kesmeden sürdüren Karsan, bu kapsamda otomotiv sektörünün ilk sukuk ihracına imzasını attı. Talep toplama süreci 14-15 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen, 355 gün vadeli 200 milyon TL tutarındaki ihraç, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama A.Ş. aracılığıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Dünyada, toplu ulaşımın elektrikli ve otonom dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi modelleri ve üstün hizmet anlayışıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 23 ülkede 1100’den fazla elektrikli aracıyla dünya halklarına konforlu ve çevreci toplu ulaşım hizmeti sunan Karsan, alternatif finansman kanallarına ulaşım çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda şirket, otomotiv sektörünün ilk kira sertifikası ihracına imzasını attı.

Karsan Otomotiv’den yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işlemi!

Talep toplama süreci 14-15 Ağustos 2024’te gerçekleştirilen, 355 gün vadeli 200 milyon TL tutarındaki ihraç, Albaraka Türk Katılım Bankası’nın yüzde 100 bağlı ortaklığı olan Değer Varlık Kiralama AŞ (Değer VKŞ) aracılığıyla başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Böylece Karsan Otomotiv, alternatif finansman kanallarına erişim stratejisi kapsamında 16 Ağustos 2024 Cuma günü otomotiv sektöründeki ilk kira sertifikası ihracını başarıyla gerçekleştirmiş oldu. Bu işlem, Karsan Otomotiv’in Değer VKŞ aracılığıyla Sermaye Piyasası Kurulu’ndan 7 Mart 2024’te almış olduğu 700 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında gerçekleştirdiği yönetim sözleşmesine dayalı ilk kira sertifikası işlemi olma özelliğiyle da ayrıca bir önem arzediyor.

Türk otomotiv sanayisinin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi!

Türk otomotiv sanayinde 58 yılı geride bırakan Karsan, faaliyet gösterdiği ticari araç segmentinde son teknolojiye sahip tesislerinde kendi markası da dâhil, dünyanın önde gelen otomotiv şirketleri için üretim yapıyor. Son 4 yılda elektrikli minibüs ve otobüs satış adetleri Türkiye’nin e-otobüs ihracatının yüzde 90’ını oluşturan Karsan, Avrupa’da toplu taşımada 6 metreden 18 metreye kadar tam elektrikli ürün gamı sunan ilk ve tek marka olarak dikkat çekiyor. 2023 yılı sonunda ise sağdan direksiyonlu 6 metrelik e-JEST ile Japonya pazarına giren ilk Avrupalı üretici unvanını kazanan şirket, Amerika’dan Japonya’ya 3 kıtada 23 ülkede elektrikli araçlarıyla hizmet veriyor. Öte yandan 2022 itibarıyla Renault markası için Megane Sedan otomobillerinin de üretimini gerçekleştiren Karsan, Türk otomotiv sanayisindeki tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda yer alıyor.