“Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonuyla dünyada toplu taşımanın dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, yenilikçi ürünleriyle global arenada da rakip tanımıyor. DVV Media Grup tarafından yayınlanan 2024 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre; Karsan e-ATAK ulaştığı yüzde 29’luk pay ile elektrikli midibüs pazarında üst üste 5’inci yılında da liderliği kimseye kaptırmadı. Karsan e-JEST ise Avrupa elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında elde ettiği yüzde 37 payla 5’inci yılında da zirvedeki yerini korudu. 2024’ün Karsan için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş konuyla ilgili; “Karsan olarak son 4 yıldır sürdürdüğümüz Avrupa liderliğimizi bu yıl da perçinledik. Rekabetin hızla arttığı bir ortamda, hem e-JEST ile elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında hem de e-ATAK ile elektrikli midibüs segmentinde üst üste 5. kez zirvede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirme iddiamızın bir göstergesidir. Toplu taşımadaki derin uzmanlığımız ve yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlar sayesinde, her zaman daha iyisini sunmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyada elektrikli ve otonom toplu ulaşımının dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, güçlü ürün gamı ve vizyoner yaklaşımıyla liderlik geleneğini sürdürüyor. “Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde” olma vizyonu ile toplu ulaşım sektörüne yeni nesil mobilite çözümleriyle önemli katkılar sağlayan Karsan, Avrupa’nın en fazla tercih edilen araçlarını üretmeye devam ediyor. Avrupa’da e-JEST modeliyle elektrikli toplu taşıma minibüs pazarını adeta domine eden Karsan, e-ATAK ile de elektrikli midibüs pazarında da adeta rakiplerini yanına yaklaştırmıyor.

Üst üste 5 yıldır bileği bükülmüyor!

DVV Media Grup tarafından yayınlanan 2024 yılı Avrupa Minibüs ve Otobüs Pazarı Raporu’na göre Karsan, elektrikli toplu taşıma minibüs ve elektrikli midibüs segmentlerinde Avrupa’nın en fazla tercih edilen markası olmayı sürdürdü. Bu kapsamda Karsan e-ATAK, yüzde 29 paya ulaşarak üst üste 5’inci yılında da Avrupa’da yine elektrikli midibüs segmentinin lideri oldu. Karsan e-JEST ise üst üste 5’inci yılını da Avrupa’da elektrikli toplu taşıma minibüs pazarında lider olarak tamamladı. 255 adetlik satışıyla, 2024 yılında yüzde 37’lik paya ulaşan Karsan e-JEST, 3.5-8 ton arası Avrupa toplu taşıma minibüs pazarının en sevilen modeli olmayı sürdürdü. 2024’ün Karsan için başarılı bir yıl olarak geride kaldığını söyleyen Karsan CEO’su Okan Baş, “Pazarın öncü markası olarak son 4 yıldır devam eden Avrupa’daki lider konumumuzu 5’inci yılımızda da sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Rekabetin arttığı bir ortamda e-JEST ile elektrikli toplu taşıma minibüs pazarının, e-ATAK ile de elektrikli midibüs segmentinin üst üste 5 yıldır zirvesinde yer alıyoruz. Bu başarı sadece ürünlerimizin değil, bu topraklarda doğmuş, global bir marka olma yolunda ilerleyen Karsan’ın 2500’den fazla çalışma arkadaşımızın özverili emeğinin bir yansımasıdır. Hepsini gönülden kutluyorum.” dedi.

Karsan e-ATAK pazar payını yüzde 29’a çıkardı!

Karsan e-JEST’i, kendi segmentinin uzmanı olarak tanımladıklarını ifade eden Okan Baş, “Karsan e-JEST, 2024 yılında Avrupa’da 8 ton altı elektrikli toplu taşıma minibüs pazarından yüzde 37’lik pay aldı ve liderliğini korudu. Bu da segmentinde satılan 3 araçtan 1’inin e-JEST olduğu anlamına geliyor. Karsan e-ATAK ise Avrupa elektrikli midibüs pazarında yüzde 29’luk paya ulaşarak Avrupa’da 8 metrelik dönüşümün öncüsü oldu. İtalya’dan Yunanistan’a, Lüksemburg’dan Fransa’ya Avrupa’nın birçok ülkesinde halk e-ATAK’larla güvenli ve çevre dostu yolculuklar gerçekleştiriyor. Birçok ilki başaran her iki modelimizin 5 yıldır parlayan yıldızının, önümüzdeki dönemde de parlamaya devam edeceğinden şüphemiz yok. Gerek toplu taşımadaki uzmanlığımız gerekse yenilikçi teknolojilere yaptığımız yatırımlarla her zaman daha iyisini yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.