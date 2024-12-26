Resmi Gazete’de yer alan kararda şu ifadeler kullanıldı:

"Balıkesir İli, Gönen ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alanın Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi Anonim Şirketi Balıkesir Özel Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesine, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/Ç maddesi gereğince karar verilmiştir."

PETROKİMYA VE TEKSTİLDE DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK

1983 yılında tekstil sektöründe çözgü üretimiyle faaliyetlerine başlayan Karesi Grubu, yıllar içinde polimer, iplik, dokuma, boyahane, örme, baskı ve geri dönüşüm gibi birçok alanda Türkiye’nin lider kuruluşlarından biri haline geldi. Bugün 350 bin ton polyester iplik üretim kapasitesine sahip olan grup, 6 bini aşkın çalışanıyla yerli ve milli üretimi destekliyor.

Balıkesir Gönen’de 2 milyon metrekarelik bir alana yayılan üretim tesisleri, Özel Endüstri Bölgesi statüsüyle, ileri teknoloji yatırımları yaparak Türkiye’nin petrokimya ve tekstil alanlarındaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Halka arz hazırlıkları da süren Karesi Polyester ve Petrokimya, bu statüyle küresel rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor.

TÜRKİYE’DE 2024 YILINDAKİ DÖRDÜNCÜ ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘Özel Endüstri Bölgesi’ uygulaması, büyük ölçekli yatırımları desteklemek, teknoloji transferini teşvik etmek ve üretim ile istihdamı artırmak amacıyla stratejik sektörlere yönelik sağlanan bir teşvik sistemi olarak öne çıkıyor.

Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi A.Ş., 2024 yılında bu statüye kavuşan dördüncü kuruluş oldu. Daha önce petrokimya, elektrik üretimi, gübre, demir-çelik, insansız hava aracı, ilaç ve savunma sanayi gibi stratejik alanlarda desteklenen yatırımların arasına giren Karesi Polyester, Türkiye ekonomisine değer katmayı sürdürüyor.

BÖLGESEL VE ULUSAL KALKINMAYA KATKI

Karesi Polyester’in ‘Özel Endüstri Bölgesi’ statüsü kazanması, Balıkesir ve Güney Marmara bölgesinde istihdamın artırılmasının yanı sıra Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlayacak. Şirketin bu yatırımlarla sektördeki liderliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Bu özel statüyle, üretim maliyetlerinin düşürülmesi, uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması ve yerli üretime olan katkının daha da büyümesi hedefleniyor.