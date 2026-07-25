Özellikle tıp, diş hekimliği ve pilotaj gibi yüksek maliyetli bölümlerde yıllık eğitim ücretlerinin milyon liraları aşması, hem öğrenciler hem de veliler için ciddi bir ekonomik yük oluşturdu.

Bazı vakıf üniversitelerinde açıklanan ücretlerin dünyanın en prestijli yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Oxford ve Cambridge Üniversitelerinin yıllık eğitim ücretlerini geride bırakması dikkat çekti. Eğitim maliyetlerindeki bu yükseliş, sosyal medyada da geniş yankı uyandırırken, birçok aile çocuklarının eğitim planlarını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

En yüksek ücretlerden biri Nişantaşı Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde açıklandı. Burssuz eğitim ücreti 3 milyon 740 bin liraya ulaşırken, bu program için yalnızca bir kişilik kontenjan ayrılması da dikkat çekti.

Koç Üniversitesi'nde tıp dışındaki lisans programlarının yıllık ücreti 2 milyon 180 bin lira olarak belirlenirken, tıp fakültesinin yüzde 50 burslu programı için ise 1 milyon 624 bin 500 lira ücret açıklandı.

Yeditepe Üniversitesi'nde burssuz tıp eğitimi 2 milyon 300 bin liraya yükselirken, üniversite başarı sıralamasına göre ek burs imkanları sunacağını duyurdu. Başkent Üniversitesi'nde tıp fakültesinin yıllık ücreti 1 milyon 980 bin lira olurken, diğer programların büyük bölümünde ücretler yaklaşık 1 milyon 300 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Özyeğin Üniversitesi'nin yıllık eğitim ücreti 1 milyon 375 bin lira olarak açıklanırken, Bilkent Üniversitesi'nde burssuz öğrenciler için ücret 1 milyon 295 bin liraya ulaştı.

Pilotaj eğitiminde maliyet daha da yükseliyor

Ücretlerin en yüksek olduğu alanlardan biri de pilotaj bölümü oldu. Eğitim ücretine ek olarak zorunlu uçuş eğitimleri için de ciddi tutarlarda ödeme yapılması gerekiyor. Özyeğin Üniversitesi'nde pilotaj eğitimi almak isteyen öğrenciler yıllık 16 bin 500 dolar eğitim ücretinin yanı sıra 73 bin 500 avroluk uçuş eğitimi bedeli ödemek durumunda kalıyor.

Burs ve taksit seçenekleri öne çıkıyor

Artan maliyetler nedeniyle üniversiteler farklı burs ve ödeme modelleri de sunuyor. Bazı vakıf üniversiteleri yalnızca tam burslu ve yüzde 50 burslu öğrenci kabul ederken, bazıları yüzde 25 burslu veya ücretli kontenjan açıyor. Başarı sıralamasına bağlı ek burslar, erken ödeme indirimleri ve taksitli ödeme seçenekleri de ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.

Eğitimde maliyet tartışması büyüyor

Özel üniversite ücretlerindeki hızlı artış, yükseköğretime erişimde fırsat eşitliği tartışmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar, eğitim maliyetlerinin her geçen yıl daha fazla yükselmesinin özellikle orta gelirli aileler için önemli bir sorun haline geldiğini belirtirken, tercih döneminde adayların yalnızca akademik başarıyı değil, eğitim süresince oluşacak toplam maliyeti de dikkate almaları gerektiğine dikkat çekiyor.

Tercih sürecinin devam ettiği bu dönemde açıklanan ücretler, birçok öğrenci ve velinin bütçesini yeniden hesaplamasına neden olurken, burs olanakları ve devlet destekleri her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda.