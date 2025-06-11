Bu ortaklık, yakıt tüketimini optimize etmeyi, karbon emisyonlarını (CO₂) azaltmayı ve operasyonel verimliliği artırmayı hedefleyen entegre ve veri odaklı çözümler sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik, Sadece Bir Hedef Değil: Operasyonel Bir Zorunluluk

EASA onaylı Tip 1 DAT sağlayıcısı KEYVAN Havacılık, 195 ülkeyi kapsayan havacılık navigasyon verisi ile uluslararası regülasyonlara uyumlu olarak, 2050 Net Sıfır Emisyon hedefini destekleyen performans ölçüm ve yönetim çözümleri geliştiriyor. Bu kapsamda KEYVAN Havacılık tarafından geliştirilen Havayolları Performans Ölçüm ve Yönetim Araçları (APMMT), uçuşların kalkış, iniş ve yer hareketleri dahil tüm aşamalarını analiz ederek operasyonel süreleri ve kaynak kullanımını optimize etmeyi amaçlıyor. Sistem, pistte bekleme süresinin azaltılması, yakıt tüketiminin düşürülmesi ve buna bağlı olarak karbon salımının azaltılması yönünde havayollarına önemli katkılar sağlıyor.

Merkezi Fransa Toulouse olmak üzere Miami, Montreal ve Hong Kong’daki ofisleriyle küresel çapta faaliyet gösteren OpenAirlines, 70’ten fazla havayoluna SkyBreathe platformu ile hizmet veriyor. İş birliği kapsamında KEYVAN’ın havacılık verileri, OpenAirlines’ın ödüllü eco-flying çözümü olan SkyBreathe ile entegre edilerek daha kapsamlı bir analiz ve karar destek ortamı sunacak ve bu şekilde milyonlarca ton CO₂ emisyonunun önlenmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Veriye Dayalı Operasyonlarla Karbon Ayak İzini Azaltmak

KEYVAN ve OpenAirlines’ın birlikte sunduğu çözümler sadece çevresel sürdürülebilirliği değil; aynı zamanda operasyonel verimliliği, maliyet kontrolünü ve regülasyonlara uyumu da destekliyor. Bu kapsamda havayolları:

- Uçuş başına yakıt tüketimini anlık olarak ölçümleyebilecek,

- Operasyonel darboğazları analiz ederek uçuş planlamalarını optimize edebilecek.

- CO₂ emisyonlarını takip edebilecek, ve karbon salınımı minimuma indirecek.

Bu iş birliği, veri odaklı yeni nesil stratejilerin çevresel etkiyi azaltma yolundaki somut bir örneğini temsil ediyor.

Yapay Zeka ile Güçlenen Yeşil Operasyonlar

Geliştirilen sistemler, büyük veri analitiği ve yapay zeka teknolojileri sayesinde uçuş rotalarının optimize edilmesini, taksi sürelerinin azaltılmasını ve yakıt tüketiminin minimize edilmesini mümkün kılıyor. Böylece havayolları sadece çevreye değil, aynı zamanda operasyonel maliyetlerine de katkı sağlayacak avantajlar elde ediyor.