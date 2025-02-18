Dünyaca ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın, yeni filmi ‘The Odyssey'in bir bölümünü Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekeceğini duyurması ilde hem merak, hem de heyecan uyandırdı. Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, "Yason Yarım Adası'nda ‘Altın Post' hikayesinin en önemli ayaklarından bir tanesinin olması nedeniyle ismimizi orada bulmuş olduk. Bu olay çok ciddi ilgi gördü" dedi.

2024 yılında 7 dalda Oscar ödülü kazanan 'Oppenheimer' filminin Yönetmeni Christopher Edward Nolan (55), 2026 yılında gösterime çıkartmayı hedeflediği yeni filmi 'The Odyssey'nın bir bölümünü Türkiye'de çekecek. Nolan'ın, çekim yeri olarak ise Ordu'nun Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu Yarımadası'nı tercih ettiği yönünde haberler paylaşıldı.





Sosyal medya hesaplarından duyuruldu

‘Christopher Nolan Art & Updates' isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yason Burnu Yarım Adası ve ünlü yönetmenin fotoğrafı paylaşılarak, "Christopher Nolan'ın bir sonraki filmi 'The Odyssey' için bazı sahneler, Türkiye'nin Ordu ilinin Perşembe ilçesinde bulunan Yason Burnu'nda çekilecek" ifadelerine yer verildi.



Filmin kadrosu Hollywood yıldızlarından oluşuyor

Filmin kadrosunda Charlize Theron, Tom Holland, Matt Damon, Zendaya, Anne Hathaway ve Robert Pattinson gibi Hollywood yıldızları bulunurken, filmin konusunun ise Truva Savaşı'ndan sonra Odysseus'un tehlikeli yolculuğunu ve eşi Penelope ile yeniden bir araya gelmesini konu ettiği öğrenildi.

Filmin Ordu'da çekileceği ve Hollywood yıldızlarının şehre geleceği yönünde paylaşılan haberler, ilde yankı uyandırdı. Ünlü yönetmenin birçok filmini izleyenler, projenin tamamlanması halinde Ordu'nun ve Yason Burnu'nun tanıtımı açısından önemli bir proje olduğunu söylediler.



"Çok ciddi bir ilgi gördü"

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, filmin bir kısmının Ordu'da çekilmesinin sadece il için değil, ülke adına önemli olduğunu söyledi. Başkan Albayrak, "Dünyaca ünlü Yönetmen Chirstopher Nolan'ın filminin bir parçasının Yason Yarım Adası'nda çekileceği ile ilgili haberler var. Yason Yarım Adası'nda ‘Altın Post' hikayesinin en önemli ayaklarından bir tanesinin olması nedeniyle ismimizi orada bulmuş olduk. Bu olay çok ciddi ilgi gördü. Biz de bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki Tanırım Genel Müdürümüz ile görüştük, olayı yakinen takip ediyorlar. Fakat bununla ilgili kesinleşmiş resmi bir kararın olmaması, biraz beklememizi gerektiriyor" dedi.



"Yason Yarım Adası'nı ve sakin şehrimiz Perşembe'yi sadece yerelde değil, dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat"

Yerel ve yabancı turist potansiyelinin artacağına değinen Başkan Albayrak, şöyle konuştu:

"Bu önemli bir fırsat, geçen yıllarda ilimizde çekilen bir diziden dolayı ilimizin ne kadar ön plana çıkmış olduğunu görmüş olduk. Bu sefer Yason Yarım Adası'nı ve sakin şehrimiz Perşembe'yi sadece yerelde değil, dünyaya tanıtmak için büyük bir fırsat. Bizlerin de bu çalışmada adımızın geçmesi dahi çok önemli iken, resmi olarak açıklama yapıldığında ve bu gerçekleştiğinde neler yapılabilir? İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi dünyaya daha iyi nasıl güzel bir şekilde tanıtabiliriz? Diye çalışma yapacağız. Ordu Büyükşehir Belediyemizin Yason'daki çalışmaları gerçekten çok güzeldi. İnşallah bu film resmiyete kavuştuğunda ilimizi güzel günler bekliyor. Çünkü sakin şehrimiz ciddi adımlar atmış olacak."



"Dünya yıldızlarını Ordu'ya sevinçle bekliyoruz"

Bir süredir Ankara'da yaşayan ancak kısa bir süre önce Yason Burnu Adası yakınlarında ikamet etmeye başlayan Sevil Ercan, "Müthiş derecede mutluyuz çünkü Yason çok güzel bir nokta. Dünya yıldızlarını da Ordu'ya sevinçle bekliyoruz. Ben aslen Orduluyum, bir süredir Ankara'da yaşıyordum. Denizi çok sevdiğim için buradan ev tuttuk. Ordu çok güzel, Yason da çok özel bir yer. Böyle bir filmin burada çekileceği duyunca çok heyecanlandık, mutlu olduk" ifadelerine yer verdi.



"Heyecanla bekliyoruz, gururlu ve mutluyuz"

Ordulu Necla Yalta ise, "Kendisi çok ünlü bir yönetmen, birçok filmini izledik. Bence Ordu'nun tanıtılması, Yason Burnu'nda yatan tarihin, böylesine ünlü bir yönetmen tarafından dünyaya tanıtılması çok önemli. Memleketimize de güzel katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Heyecanla bekliyoruz ve gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri

Ünlü yönetmenin dünyaca bilinen bazı filmleri ise şu şekilde:

"Batman serisinin bazıları, Yıldızlararası, Prestij, Başlangıç, Dunkirk, Oppenheimer, Akıl Defteri, Tenet, Süper Man Çelik Adam, Memento."



Karadeniz'in Altın Postu: "Yason"

Coğrafi özellikleriyle doğal liman özelliği taşıyan, 2300 yıllık antik liman ve balık üretme havuzlarının kalıntıları bulunan Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yerlerden olduğu biliniyor. Su sporları ve dalış için tercih edilen yarımada, 1868 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yaptırılan kilise ve bir deniz feneriyle ziyaretçilerini karşılıyor. Yason Burnu, Yunan mitolojisindeki Altın Post Efsanesi'nin geçtiği yer olması nedeniyle tarihi ve doğayı Karadeniz'in mavi sularında bir arada tutuyor.