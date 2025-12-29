Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan kar yağışı, başta fındık olmak üzere tarım ürünleri için olumlu etkiler oluşturdu. Özellikle mevsim normallerinde gerçekleşen kar yağışının, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılaması ve toprak nemini artırması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda bölgenin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışı, hafta sonu itibarıyla 400 rakım ve üzerindeki alanlarda etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte tarım alanları ve fındık bahçeleri beyaza bürünürken, üreticiler ve ziraat temsilcileri yağışın verim açısından umut verici olduğunu ifade etti.

“Kar yağışı tüm tarım ürünleri için faydalı”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Karadeniz’deki kar yağışının tarım açısından son derece önemli olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu aylarda özellikle fındık ve diğer tarım ürünleri için kar yağışını bekliyorduk. Önce 800 rakım ve üzerindeki alanlarda etkili oldu, ardından hafta sonu yağan kar 400 rakıma kadar indi. Bu durum başta fındık olmak üzere tüm tarım ürünleri için son derece faydalı oldu.”

“Soğuklama dönemi için kritik öneme sahip”

Kar yağışının fındığın soğuklama dönemini sağlıklı geçirmesi açısından kritik olduğunu vurgulayan Soydan, karın aynı zamanda toprağın su ihtiyacını karşıladığını ve yapısını iyileştirdiğini belirtti.

"Kar yağışı, fındığın hem soğuklama ihtiyacını karşılıyor hem de toprağın düzenlenmesine katkı sağlıyor. Aralıklı ve mevsiminde yağan kar, önümüzdeki aylarda erken yapraklanmayı geciktirerek olası riskleri azaltır. Bu da ürünün daha güçlü gelişmesine katkı sağlar."

Zirai don temennisi

Soydan, 2025 yılında ülke genelinde yaşanan zirai don olaylarının üreticileri olumsuz etkilediğini hatırlatarak, 2026 yılında benzer bir durumun yaşanmamasını temenni ettiklerini de sözlerine ekledi.

Karadeniz’de etkili olan kar yağışının önümüzdeki süreçte de aralıklarla devam etmesi halinde, fındık başta olmak üzere bölgedeki tarım ürünlerinde verim beklentisinin artacağı ifade ediliyor.