EMO açıklamasında, Nisan 2026 itibarıyla faturanın yalnızca yüzde 15’inin enerji bedelinden oluştuğu, yaklaşık yüzde 75’inin ise dağıtım bedeli olarak faturaya yansıdığı belirtildi. EMO, son 5 yılda enerji bedelinin yüzde 24,5 artarken, dağıtım bedelinin yüzde 880 oranında zamlandığını vurguladı.

Dağıtım Bedeli Faturayı Yutuyor

EMO’nun hesaplamalarına göre, 4 kişilik bir ailenin günlük ortalama 8 kWh tüketimiyle asgari yaşam standardını koruması için ödemesi gereken aylık fatura, zam sonrası 744,7 TL oldu. Faturadaki dağıtım bedeli payı 2022’de yüzde 22 iken, Nisan 2026’da yüzde 74,8’e yükseldi.

2021 yılında 230 kWh tüketen bir aile 183,4 TL fatura öderken, enerji bedeli 91,2 TL, dağıtım bedeli ise 56,9 TL seviyesindeydi. 2026 itibarıyla enerji bedeli 113,6 TL’ye çıkarken, dağıtım bedeli 557,7 TL’ye ulaştı. EMO, “Dağıtım bedelindeki bu fahiş artışlar olmasaydı, fatura yalnızca yüzde 24,5 artış gösterirdi. Aradaki 516 TL’lik fark, son 5 yılda dağıtım şirketlerinin yurttaşlara yüklediği maliyettir” değerlendirmesini yaptı.

PTF ve Doğalgaz Zammı Yeni Artışların Habercisi

EPDK, birkaç gün önce Piyasa Takas Fiyatı (PTF) tavanını MWh başına 4.500 TL’ye yükseltmişti. EMO, yaz aylarında talep artışıyla birlikte yeni elektrik zamlarının kaçınılmaz olduğunu ve doğal gaz fiyatlarına yapılan yüzde 19,42’lik zamın da önümüzdeki dönemde faturaları artıracağını belirtti.

EMO’dan Sosyal Tarife Çağrısı

EMO, elektrik faturalarının yükselmesiyle birçok hanenin enerjiye erişimde zorlandığını ifade ederek sosyal tarife uygulamasının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. EMO ayrıca, kamunun doğrudan yatırım yaparak özel dağıtım şirketlerine kaynak aktarımını durdurması, özelleştirilen üretim ve dağıtım tesislerinin kamulaştırılması ve EPDK’nın yerine halkın çıkarını gözeten bir Kamulaştırma İdaresi Başkanlığı kurulmasını önerdi.