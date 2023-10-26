Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, Çin'den ithal ettikleri hammaddeye katma değer katarak, özellikle Çin, Almanya ve Amerika gibi ülkelere satışa sunduklarını belirtti. Yar, ayrıca son üç yılda Türkiye'nin bambu sektöründe önemli bir büyüme kaydettiğine vurgu yaptı ve Türk bambu pazarının uluslararası arenada önemli bir oyuncu haline geldiğini belirtti.

134.Çin İthalat ve İhracat Fuarı (Kanton Fuarı), Guangzhou’da başladı. Sergi alanının yüzölçümünün 1 milyon 500 bin metrekareyi aştığı fuarın 2.aşamasında Bambum, emayeden döküme bambumdan cama kadar binlerce çeşit ürününü görücüye çıkardı.

Bambu pazarının lideri olarak fuarda yüzde yüz yerli ürünlerini sergilediklerini belirten Bambum Genel Müdürü Ahmet Selman Yar, “Fuar, ticari ilişkileri geliştirebilmek ve özellikle Asya pazarına girmek isteyenler için önemli bir fırsat. Fuarda Bambum ve Taşev markalarımız ile yerimizi aldık. Burada gördüğümüz ilgiden oldukça memnunuz. Özellikle bambu mutfak ürünlerine özel bir ilgi var. Burada bambu sektörünün lideri olarak bulunmamız ve Türkiye’nin üretim gücünün gösterilmesi çok önemli. Katıldığımız yurt içi ve yurt dışı fuarlar ile ihracat gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 100’ü geçti. Ülkemizi ve markamızı en iyi şekilde tanıtmak ve ihracat ağımızı genişletmek öncelikli hedeflerimizden” dedi.

Geçtiğimiz son 3 yılda Avrupa’da Bambum’un büyük bir ivme kazandığını belirten Yar, “Bambu ürünler, Avrupa pazarının Çin’den direkt tedarik tercih ettiği ürünler arasında. Ancak bu son yıllarda talepler ülkemize kaydı. Kaliteli ve inovatif ürünlerimiz ile Avrupa pazarını Çinli rakiplerin elinden aldık. Bambum olarak Avrupa’nın ilk ve tek bambu üreticisiyiz. Sektörün %82’sini biz oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.