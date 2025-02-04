Askeri Rütbelerle Kandırdılar, 155 Milyon Lira Dolandırdılar

Yaklaşık 8 ay süren takip sonucunda çökertilen örgütün, elebaşı "Korgeneral" lakaplı M.S. tarafından yönetildiği, üst düzey yöneticilerin ise "Albay" lakabını kullandığı belirlendi. Örgütün, kendilerini askeri personel olarak tanıtarak, doktor, avukat, engelli bireyler, milli sporcular, şehit yakınları ve gaziler dahil olmak üzere 212 vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı. Örgüt üyeleri, mağdurları Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu yapacakları, kamu kurumlarında işe alacakları veya görevde yükseltecekleri vaadiyle kandırarak, yaklaşık 155 milyon lira haksız kazanç elde etti.

10 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Manisa merkezli operasyonlar, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Mersin, Muğla, Bursa, Kütahya ve Uşak’ta gerçekleştirildi. "Korgeneral" lakaplı örgüt elebaşı M.S. ile örgütün gelirini yöneten "Albay" lakaplı M.A. ve A.U. dahil olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte Evrak ve Askeri Ekipman Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda;

🔹 114 adli sicil kaydı,

🔹 117 diploma fotokopisi,

🔹 136 kimlik fotokopisi,

🔹 244 iş başvuru belgesi,

🔹 1.121 vesikalık fotoğraf,

🔹 3 güvenlik soruşturması belgesi,

🔹 55 sağlık raporu,

🔹 10 askeri kamuflaj,

🔹 Cumhurbaşkanlığı, MİT ve Merkez Bankası adına düzenlenmiş 362 sahte evrak,

🔹 2 sahte kimlik, 2 jandarma armalı cüzdan, 2 sahte askeri takdir belgesi,

🔹 3 ruhsatsız tabanca, 548 mermi,

🔹 14 harici bellek, 18 cep telefonu, 7 dizüstü bilgisayar,

🔹 38 tarihi sikke ve 9 hafıza kartı ele geçirildi.

Ayrıca, örgütün suç gelirlerini aklamak için kullandığı 150 banka hesabı, 6 araç ve 5 taşınmaza el konuldu.

11 Tutuklama, 2 Kişi Serbest Bırakıldı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

🔹 2 kişi savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

🔹 11 şüpheli tutuklandı.

🔹 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşları sahte işe alım vaadiyle dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.