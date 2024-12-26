Çift Maaş ve Fazla Ödemelere Yasal Düzenleme

2025 yılında yürürlüğe girecek düzenleme ile kamu çalışanları, birden fazla görev üstlenmiş olsalar dahi sadece bir görev için maaş alabilecek. Kamu ve özel sektördeki yönetim, denetim ve danışma kurullarında görev alan kişilere, bu görevlerden yalnızca birine ödeme yapılacak. Huzur hakkı, ikramiye ya da herhangi bir ad altında fazla ödeme yapılmayacak.

Maaş Üst Sınırı 98 Bin TL’ye Eşdeğer

Yeni düzenlemeye göre, birden fazla görev nedeniyle yapılacak ödemelerin toplam tutarı, 108 bin gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardan fazla olamayacak. Bugün itibarıyla bu rakam 98 bin TL’ye karşılık geliyor. Bu, her ne kadar maaş dışı ödeme yapılacaksa, toplamda 98 bin TL'yi geçemeyecek.

Fazla Maaşlar Ne Olacak?

Birden fazla görev üstlenen kamu çalışanlarına ödenecek fazla maaşlar, gerekli vergi kesintilerinin ardından, asli görevli bulundukları kurum tarafından belirlenen bir emanet hesabına yatırılacak. Ayrıca, ödeme tutarları üst sınırı aşarsa, bu fazla ödemeler ilgili kurum bütçelerine gelir olarak kaydedilecek.

Bu yasal düzenleme, kamu sektöründe adaletsiz maaş ödemelerinin önüne geçilmesini hedefliyor ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamak amacı taşıyor.